Hollywoodin alkuvuoden kauhu: Maailman isoimmat elokuvat Kiinasta ja Japanista

Your Name on kuluvan vuoden elokuvasensaatio.

Showbiz411 kertoo Hollywodin järkytyksestä, kun maailman eniten dollareita ansainneiden elokuvien listaa johtavat kiinalaiset ja japanilaiset.

Vielä viikko sitten maailman ykköselokuva kuluvana vuonna oli japanilainen animemenestys Your Name. Nyt sen ohi ykköspaikalle on tosin mennyt Hollywood-tuotanto xXx: The Return of Xander Cage 331 miljoonalla dollarilla.

Your Namen lisäksi vuoden viiden kärkielokuvan listalta löytyvät The Great Wall, joka on pääosaa esittävästä Matt Damonista huolimatta kiinalaistuotanto, ja Kiinasta rahat kerännyt Kung Fu Yoga.

Sijoilla 6.-10. ovat lisäksi Journey to the West, joka keräsi 237 miljoonaa dollaria Kiinasta ja alle miljoona dollaria USA:sta, sekä Kiinassa menestynyt Duckweed.

Sijoilla 11.-20. on muitakin ei-Hollywood-filmejä, mukaan lukien yksi Bollywood-elokuva ja Jackie Chanin elokuva.

Your Name -elokuva tulee Amerikkaan huhtikuussa pienen studion levittämänä. Showbiz411 naureskelee, että sen japanilaisamerikkalainen yrittäjä Gen Fukunaga on äkkiä Hollywoodin menestyksekkäin liikemies.