Vladimir Putinin yllätysveto: Salaiset muslimierikoisjoukot Syyriaan

Venäjä on kaikessa hiljaisuudessa lisännyt maajoukkojaan Syyriassa merkittävällä panostuksella, kertoo Foreign Policy. Alueen venäläisiä tukikohtia on kevään aikana laajennettu ja maan käyttämien palkkasotilaiden määrä on myös ollut selkeässä kasvusuunnassa.

Nyt Syyriaan on kuitenkin siirretty merkittäviä määriä spetsnaz-erikoisjoukkoja Venäjän sunnialueilta Tshetsheniasta ja Ingushiasta. Alustavien arvioiden mukaan näitä erikoisjoukkoja olisi maassa jopa 800.

Joukkoja on toistaiseksi käytetty lähinnä operaatioissa, jotka Venäjä on katsonut kriittisiksi tavoitteidensa kannalta Syyriassa. Näitä ovat olleet muun muassa suojaamaan kurdien sotilasyksikköjä Turkin toimilta ja neuvoteltujen evakuointien toteutumisen varmistaminen.