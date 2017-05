Ukrainan varapääministeri VU:lle: Venäläiset verkkopalvelut tavoittelevat demokratian tuhoa

Presidentti Petro Porošenkon muutaman päivän takainen päätös eräiden venäläisomisteisten sosiaalisen median, sähköpostin ja hakukoneiden palveluiden sulkemisesta Ukrainassa on saanut ristiriitaisen vastaanoton.

Suomessa muun muassa Helsingin Sanomat leimasi pääkirjoituksessaan Ukrainan toimet yksiselitteiseksi sensuuriksi ja torjui suljettavaksi määrättyjen palveluiden roolin Venäjän propaganda-aseina.

Ukrainan Eurooppa-integraatiosta vastaava varapääministeri Ivanna Klympuš-Tsyntsadze puolustaa voimakkaasti presidenttinsä tekemää päätöstä.

– Venäjän propagandakoneisto hyödyntää näitä palveluita tehokkaina instrumentteinaan, ja me kaikki olemme nähneet ne toiminnassa. Niissä on luotu erityisiä ryhmiä, joiden tavoitteena on jakaa Ukrainaa ja laajentaa niin sanottua venäläistä maailmaa. Tämä on yleisesti tiedossa oleva ja kiistaton tosiasia, Klympuš-Tsyntsadze sanoo Verkkouutisille antamassaan haastattelussa.

Hän huomauttaa esimerkiksi yhteisöpalvelu VKontakten perustajan Pavel Durovin kertoneen, että Venäjän tiedustelupalvelu FSB oli vaatinut saada haltuunsa palvelun ukrainalaisten käyttäjien henkilötietoja.

– Se tarkoittaa, että tiedot eivät ole suojattuja, ja sellaisissa olosuhteissa me emme voi taata kansalaistemme turvallisuutta.

Verkkopalvelut Venäjän tiedustelun välineitä

Klympuš-Tsyntsadzen mukaan on olemassa enemmän kuin kylliksi todisteita siitä, että Venäjän tiedusteluelinten ja niiden ohjauksessa olevat tahot ovat käyttäneet suljettaviksi määrättyjä verkkopalveluja harkitusti ja avoimesti Ukrainan horjuttamiseen.

VKontakten lisäksi kieltolistalle Ukrainassa päätyivät yhteisöpalvelu Odnoklassniki sekä hakukonepalvelu Yandex.

Venäläisomisteisten palvelujen sulkeminen on Klympuš-Tsyntsadzen mukaan välttämätöntä sananvapauden ja demokratian suojelemiseksi tilanteessa, jossa Venäjä on ottanut Krimin laittomasti haltuunsa ja tukee Itä-Ukrainassa käytävää sotaa.

– Venäläispalvelut, jotka levittävät Ukrainassa tarinaa niin sanotusta venäläisestä maailmasta, ovat ehdottomasti kaukana läntisistä arvoista. Jos ne onnistuisivat tavoitteissaan, ne eivät varmasti sallisi minkäänlaista ajattelua tai ilmaisun moniarvoisuutta, hän sanoo.

– Ukraina halusi eroon näistä palveluista puolustaakseen demokraattisia rakenteitaan niiltä, jotka tavoittelevat koko demokratian tuhoa.

”Uhreista välittää lopulta vain Ukraina itse”

Tunnettu ukrainalainen journalisti ja kansalaisaktivisti Alya Shandra sanoo jossain määrin ymmärtävänsä presidentti Porošenkon päätökseen kohdistuvaa kritiikkiä.

Arvostelun taustalla on hänen mielestään kuitenkin usein tietämättömyys hyökkäyksen kohteeksi joutuneen maan vaikeasta tilanteesta ja kipeidenkin valintojen välttämättömyydestä.

– Venäläiset sosiaalisen median kanavat ja verkkopalvelut on todistettu hybridisodankäynnin välineiksi, riippumattomana pidetyn Euromaidan Press -verkkojulkaisun perustajiin kuuluva Shandra sanoo Verkkouutisille.

– VKontakten ja Odnoklassnikin omistaja on Putin-myönteinen oligarkki, joten on aivan ilmeistä, että Venäjän tiedustelupalvelu FSB:llä on pääsy kaikkeen informaatioon, jota ukrainalaiset näissä palveluissa jakavat – myös ukrainalaisten sotilaiden paikannustietoihin, Shandra sanoo.

Ukrainan vastainen vihapuhe, joka on täynnä Novorossija-narratiivia ja suoraa sodanlietsontaa, läpäisee hänen mukaansa VKontakten sensuroimattomana ja tarjoaa sen vuoksi runsaasti mahdollisuuksia erilaisiin Venäjän propagandaoperaatioihin.

– Minusta tuntuu, että lännessä ei olla kovin tietoisia edes siitä aseellisesta sodasta, joka Itä-Ukrainassa on meneillään. Vielä vähemmän tiedetään informaatiosodasta ja kybervaikuttamisesta, hän sanoo.

– Olemme tottuneet siihen, että läntiset toimittajat ja ihmisoikeusjärjestöt kerran toisensa jälkeen tuomitsevat niitä toimia, joita Ukraina toteuttaa puolustaakseen omaa turvallisuuttaan.

Hän viittaa esimerkiksi venäläisten tiedotusvälineiden lähetysten rajoittamiseen Ukrainassa.

– Sodan oloissa on usein tehtävä valintoja kansallisen turvallisuuden ja demokraattisten vapauksien välillä. Ukraina joutuu tasapainoilemaan ohuella langalla. Venäjän Ukrainaa vastaan käymästä sodasta ja sen aiheuttamista kuolonuhreista välittää lopulta vain Ukraina itse.

Toimittaja: HEIKKI HAKALA