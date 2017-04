Oppositiojohtaja: Venäläiset uskovat Vladimir Putinin sotatoimien pelastavan maailman USA:lta

Venäläinen oppositiojohtaja ja presidentti Vladimir Putinia vastustava Alexei Navalny sanoo The Guardianin haastattelussa uskovansa, että jos köyhyys Venäjällä jatkaa kasvuaan, hallintoa vastustavat protestit tulevat lisääntymään,

40-vuotias Navalny vapautettiin vankilasta tässä kuussa 15 päivää sen jälkeen, kun hänet pidettiin ympäri Venäjää levinneiden mellakoiden yhteydessä 26. maaliskuuta. Torstaina Navalnyn päälle hyökättiin Moskovassa ja hänen päälleen heitettiin vihreää nestettä. Navalny koki samanlaisen hyökkäyksen viimeksi vain kuukausia sitten.

Navalnyn mukaan hän on saanut tukea poliiseilta useiden pidätystensä yhteydessä.

"Poliisit sanovat aina, että 'Me tuemme sinua, olet hyvä tyyppi'. He kritisoivat Venäjän sisäpolitiikkaa mutta pitävät kuitenkin Putinin ulkopolitiikkaa hyvänä. Olen huomannut saman ympäri Venäjää: ihmiset ovat tuskissaan omista tilanteistaan, mutta uskovat, että Putinin puuttuminen Ukrainaan ja Syyriaan ovat pelastaneet maailman Yhdysvaltojen hegemonialta", Navalny sanoo.

Maaliskuun lopun mielenosoitusten aikaan poliisi pidätti pelkästään Moskovassa yli 1000 ihmistä.

"Muille samassa vankilassa olleille tämä oli ensimmäinen mielenosoitus koskaan. Kun he näkivät minun kulkevan ohi, he kysyivät, milloin on seuraava protesti. He eivät kysyneet, tuleeko sellaista olemaan, vaan koska protesti on", Navalny kertoo.

Viimeisimpänä Navalny on tutkinut pääministerin ja entisen presidentin Dmitri Medvedevin taustaa. Navalnyn mukaan Medvedevin taustalta löytyy korruptiokytköksiä.

"Paljastukset Medvedevistä saivat ihmiset kaduille maaliskuussa. Kaikki tiesivät jo valmiiksi, että Medvedev on säälittävä ja turha, mutta selvisi, että hän on säälittävä, turha ja miljardööri", Navalny sanoo.

Medvedev on tyrmännyt väitteet ja sanonut niiden olevan "poliittisen huijarin valheita".