Pääterroristi tunnusti: George W. Bushin raivokas reaktio esti hyökkäystemme toisen aallon

Syyskuun 11. päivän 2001 terrori-iskut suunnitelleen, Guantanamon vankilassa olevan Khalid Sheikh Mohammedin (KSM) kertomaa on julkaistu uutuuskirjassa Enhanced Interrogation: Inside the Minds and Motives of the Islamic Terrorists Trying To Destroy America.

Kirjan tekijää James E. Mitchelliä pidetään USA:n tuolloin lyhyen aikaa käyttämien "tehostettujen kuulustelukeinojen" isänä. Mitchell vietti pitkiä aikoja keskustellen vangitun KSM:n kanssa, joka halusi itseään kutsuttavan "Mukhtariksi" eli aivoiksi ja sanoi olleensa 9/11-iskujen komentaja.

Kirjan mukaan KSM oli kertonut, että al-Qaida odotti USA:n vastaavan 9/11-terroriin samaan tapaan kuin USA oli vastannut merijalkaväen kasarmin pommi-iskuun Libanonissa 1983 - "kääntämällä häntänsä ja juoksemalla pois".

"Miten olisin voinut tietää että se cowboy George Bush ilmoittaisi haluavansa meidät 'kuolleena tai elävänä' ja sitten miehittävän Afganistanin jahdatakseen meidät kiinni?", Mitchell kirjoittaa KSM:n todenneen.

Terroristijohtaja oli selittänyt, että jos Yhdysvallat olisi suhtautunut WTC-iskuihin vain "poliisitoimena", hänellä olisi ollut aikaa käynnistää iskujen toinen aalto. Sen sijaan al-Qaida joutui järkyttymään presidentti George W. Bushin vastauksen raivokkuudesta ja nopeudesta.

