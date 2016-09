Italiassa vain 15 prosenttia kansasta kannattaa täysin vapaata liikkumista

Schengen on kehnohkossa kurssissa Italiassa.

Vielä vuosituhannen alussa Italia eli EU-euforiassa, jolloin kuutisenkymmentä prosenttia maan kansalaisista ilmoitti luottavansa EU:n instituutioihin. Lehden julkaiseman Demos & Pi -tutkimuslaitoksen mielipidemittauksen mukaan nyt prosentti on 27.

Tästä huolimatta italialaisten enemmistö haluaa pysyä unionissa ja yhteisvaluutta eurossa.

Vapaan liikkuvuuden EU-alueella takaava Schegenin sopimus on Italian kansan keskuudessa vastatuulessa ja kansa kaipaa tiukempaa rajavalvontaa. Demoksen mittauksen mukaan italialaisista 48 prosenttia on sitä mieltä, että rajatarkastukset on palautettava muitta mutkitta.

Kansasta 35 prosenttia kannattaa rajatarkastusten palauttamista vain poikkeustapauksissa. Vain 15 prosenttia kannattaa täysin vapaata liikkumista Schengen-alueella. Tätä kannattavat lähinnä nuoret ja opiskelijat.

Demos & Pi teki tutkimuksen 6.-8. syyskuuta ja siihen vastasi 1023 italialaista. Otos edustaa maan 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä.