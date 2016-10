Brittilehti kummastelee: Ruotsissa ISIS:n lippu saa liehua laillisesti

Brittilehti The Independent kirjoittaa jutussaan ruotsalaistapauksesta, jossa 23-vuotias mies välttyi syytteiltä postattuaan Facebookiin kuvan itsestään terroristijärjestö Isisin lipun kanssa.

Poliisille raportoitiin kuvasta maaliskuussa, minkä jälkeen miestä tutkittiin rotuvihasyytösten takia. Alun perin Syyriasta Ruotsiin saapunut mies kiisti syytteet.

Mies totesi The Independentin mukaan, ettei ole Isisin kannattaja, ja että lippua on käytetty islamilaisuuden symbolina satoja vuosia ennen kun Isis otti sen käyttöönsä.

Syyttäjän mukaan päätös pohjautuu siihen problematiikkaan, voidaanko Isisin lippua pitää vihasymbolina. Päätös vertautuu natsien hakarististä käytävään keskusteluun. Isisin lipun heiluttamista ei syyttäjän mukaan voida pitää vihapuheena tai tiettyä etnistä kansanryhmää vastaan kiihottavana.

– Isis on kaikkia muita vastaan paitsi omia kannattajiaan, syyttäjä perusteli.

The Independent muistuttaa, että Iso-Britanniassa on käyty keskustelua jopa siitä, pitäisikö Isisin lippu kieltää kokonaan. Aloitteen takana oli ulkoministeri Boris Johnson. Hän perusteli aietta sillä, että "Britannia on vapaa maa."