Amnesty vaatii USA:ta tutkimaan siviiliuhreja aiheuttaneet ilmaiskut

Amnesty on tutkinut yksitoista liittouman iskua, joissa arvioidaan kuolleen noin 300 siviiliä. Iskut on tehty kaksi vuotta Syyriassa jatkuneen Isisin vastaisen operaation aikana.

Yhdysvallat on Amnestyn muistion mukaan mahdollisesti laiminlyönyt varotoimet siviilien suojelemiseksi sekä tehnyt laittomia iskuja, joissa on kuollut ja haavoittunut siviilejä. Osa iskuista on lisäksi saattanut olla suhteettomia tai muuten summittaisia.

Muistion pohjalta Amnesty on esittänyt Yhdysvaltain viranomaisille ilmaiskuista kysymyksiä, mutta niihin ei ole vastattu.

Amnestyn mukaan paikallisten ihmisoikeusjärjestöjen ja sotaa tarkkailevien järjestöjen tiedot viittaavat siihen, että liittouman kaksi vuotta jatkuneen operaation aikana on kuollut 600–1000 siviiliä.

Tuoreimmat tutkitut tapaukset ovat kesä-heinäkuulta, jolloin liittouma teki iskuja kolmeen kylään Manbijin alueella Aleppon maakunnassa. Yli sadan siviilin arvioidaan kuolleen näissä iskuissa.

Tuhoisin näistä iskuista tapahtui 19. heinäkuuta Al-Tukharin kylässä, missä kuoli Amnestyn mukaan ainakin 73 siviiliä, joista 27 oli lapsia. Iskun arvioidaan olleen siviiliuhreiltaan tuhoisin koko liittouman Syyria-operaation aikana. Liittouman toimintaa johtava Yhdysvaltain asevoimien sotatoimialueen päämaja tutkii iskua.

– Pelkäämme, että Yhdysvaltain johtama liittouma aliarvioi merkittävästi operaatioiden aiheuttamaa vahinkoa siviileille Syyriassa. Yhdysvaltain viranomaisten on aika selvittää liittouman iskujen tuhot Syyriassa kattavasti. Tähän tarvitaan riippumaton ja puolueeton selvitys, jotta mahdolliset kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset saadaan selville ja julki, Amnestyn Beirutin-toimiston tutkimustyön varajohtaja Lynn Maalouf vaatii.

Huoli korkeasta siviiliuhrien määrästä on Amnestyn mielestä erityisen ajankohtainen nyt, kun Yhdysvaltain johtaman liittouman joukot osallistuvat Mosulin kaupungin valtaukseen Irakissa.

Amnesty kertoo aiempien tutkimustensa Pakistanissa ja Afganistanissa osoittaneen, että Yhdysvaltain asevoimat ei ole tutkinut riittävän huolellisesti mahdollisia humanitaarisen oikeuden loukkauksia tai ottanut vastuuta siviiliuhreista.

Puutteet ovat Amnestyn mukaan ristiriidassa kansainvälisten standardien kanssa sekä presidentti Barack Obaman heinäkuussa antaman, siviiliuhreja koskevan asetuksen kanssa.