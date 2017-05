CIA-agentin tytär varoittaa kylmän sodan kokemuksista: Yksi uhka on unohdettu

Spies in the Family -kirjan kirjoittaja Eva Dillon kirjoittaa Daily Beastissa maailmanpoliittisesta tilanteesta ja peloista, joita maiden kiristyvät välit herättävät. Hänen mukaansa pelot ja ilmapiriin kiristyminen muistuttavat paljon kylmän sodan aikaa.

"Venäjän mahdollinen puuttuminen Yhdysvaltojen vaaleihin ja sen vaikutus kansainväliseen politiikkaan on vienyt suurvaltojen välit uudelle tasolle. Venäjän tunkeutuminen Krimille, Naton vahventuminen Baltiassa ja kasvava ydinhyökkäyksen pelko määrittelevät USA:n suhdetta Venäjään ja muihin uhkaaviin valtioihin", Dillon kirjoittaa.

Eva Dillon on kylmän sodan aikaan CIA:n agenttina toimineen Paul Dillonin tytär. Hänen mukaansa nykypäivän maailmanpolitiikassa on unohdettu yksi uhka, josta hänellä on kokemuksia isänsä kautta.

Dillon sanoo olevansa huolissaan, miten kiristyvät välit ja uhkaavat tapahtumat vaikuttavat ihmisten mielenterveyteen. Erityisesti hallinnon työntekijät ja ne, jotka seuraavat tilanteita läheltä, ovat riskissä saada mielenterveysongelmia.

Dillonin isän kokemukset agenttina työskentelystä aiheuttivat tälle traumatisoitumisen. Hänen mukaansa hallinnon työntekijöiden mielenterveysongelmat vaikuttavat pahimmillaan ulkopoliittisiin päätöksiin.

"Agenttien psyykkiset ongelmat muodostuivat kylmän sodan aikaan näkymättömäksi tekijäksi, jotka vaikuttivat niin heidän henkilökohtaiseen elämäänsä kuin työntekoonsa, eivät vähiten tiedusteluun ja tutkintaan", Dillon sanoo.

Hän ei halua, että kylmän sodan aikana ilmenneet ongelmat toistuvat nykytilanteessa.

"Tämä on yksi syy, miksi avointa ja diplomaattista keskustelua tulee jatkossakin vaatia", Dillon sanoo.