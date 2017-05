Salaisella tappolistalla 27 nimeä – näin kommandot metsästävät oman maansa jihadisteja

Ranskan erikoisjoukot ovat kuukausien ajan käyttäneet irakilaisia sotilaita jäljittäessään ja tappaessaan Isisin johtoportaaseen kuuluvia Ranskan kansalaisia Mosulissa.

Näin kertovat The Wall Street Journalin haastattelemat irakilaiset upseerit ja ranskalaiset virkamiehet.

Ranskan erikoisjoukot ovat toimittaneet Irakin terrorismin vastaisille joukoille noin 30 miehen nimet ja kuvat. Ranskalaisten tiedustelutietoihin nojautuvat irakilaisjoukot ovat tappaneet julkisuudelta salassa pidettävän määrän Ranskan kansalaisia.

Kahden irakilaisupseerin mukaan Ranskan erikoisjoukot liikkuvat Mosulissa usein yksin ilman irakilaisjoukkoja. Kommandot tutkivat Isisin ulkomaalaisten taistelijoiden hylkäämiä taloja ja komentokeskuksia etsiessään todisteita, jotka liittävät Ranskan kansalaiset Isisiin.

Salaisen operaation tarkoituksena on varmistaa, että Isisin puolella taistelevat ranskalaiset eivät koskaan palaa kotimaahansa tekemään terrori-iskuja. Ranskassa on tehty paljon iskuja. Kyse on ollut joko Isisistä inspiroituneista jihadisteista tai Isisin kouluttamista terroristeista.

Ranskalaiset erikoisjoukot käyttävät usein irakilaisia sotilasunivormuja ja ajavat Irakin asevoimien tunnuksilla varustetuilla ajoneuvoilla. Heillä on tekniseen rikostutkintaan erikoistunut ryhmä, joka kerää muun muassa DNA-näytteitä. Näytteitä tutkimalla saadaan selville, vastaavatko ne listalla olevien miesten DNA:ta.

Ranskan puolustusministeriön tiedotusvastaava ei kommentoinut The Wall Street Journalin kysymystä salaisesta operaatiosta.

Ranskan hallituksen neuvonantajien mukaan Ranskan erikoisjoukot eivät osallistu suoraan terroristien tappamiseen, vaan ohjaavat irakilaissotilaita, jotka iskevät Isisin ranskalasisia jäseniä vastaan.

Irakilainen poliisivirkailija näytti The Wall Street Journalille 27 nimeä sisältävän listan Ranskan etsimistä henkilöistä, joiden epäillään olevan Isisin jäseniä. Viidestä miehestä löytyi myös kuvat. Ranskan erikoisjoukot alkoivat kierrättää listaa viime lokakuussa Mosulin takaisinvaltauksen alkaessa. Listaa päivitetään sitä mukaan, kun henkilöitä tapetaan.

Ranskalla on noin 40 kommandoa, jotka käyttävät korkeatasoisia tiedusteluvälineitä ranskalaisterroristien paikantamiseksi.

– He hoitavat ongelman täällä, koska he eivät halua tehdä sitä kotona. Se on heidän velvollisuutensa, se on järkevää, sanoo irakilaisupseeri.

Ekstremismiä tutkivan Soufan Groupin mukaan noin 1 700 ranskalaista on Liittynyt Isisiin Irakissa ja Syyriassa. Ranskan hallintovirkamiesten mukaan satoja ranskalaisia on joko kuollut taisteluissa tai palannut kotiin.

Myös muilla länsimailla on listat Isisiin liittyneistä kansalaisista, mutta vain Ranska jäljittää Mosulissa omiaan.