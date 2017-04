Kiina kasvattaa sotilaallista voimaansa, uusi lentotukialus laskettiin vesille

Kiina laski keskiviikkona vesille uuden lentotukialuksen pyrkiessään kasvattamaan sotilaallista voimaansa, kertoo BBC.

Kyseessä on ensimmäinen Kiinassa suunniteltu ja rakennettu lentokoneiden tukialus. Se tunnetaan toistaiseksi nimellä Tyyppi 001A.

Alus laskettiin vesille Dalianin kuivatelakalta. Aluksen käyttöönottotestauksen kerrotaan alkavan vuonna 2020.

Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välit ovat olleet poikkeuksellisen jännittyneet viime viikkoina. Pohjois-Korea on viime aikoina uhkaillut sotilaallisesti Yhdysvaltoja.

Yhdysvaltain ydinsukellusvene USS Michigan saapui tiistaina Etelä-Koreaan. Alus on aseistettu muun muassa Tomahawk-risteilyohjuksilla.

Sukellusveneen on tarkoitus liittyä lentotukialus USS Carl Vinsonin johtamaan laivasto-osastoon, jonka odotetaan saapuvan alueelle tällä viikolla. Näin Yhdysvallat näyttää voimaansa.

Kyseessä on Yhdysvaltain vastatoimet Pohjois-Korean ydinaseohjelmalle. YK on määrännyt Pohjois-Korealle uusia pakotteita, mikä on kasvattanut pelkoja maan uusista ydinase- ja ohjustesteistä.

Pohjois-Korea on ampunut tänä keväänä useita testiohjuksia mereen Japanin talousvyöhykkeelle.

Kiinan laivastolla on jo käytössään Neuvostoliitossa rakennettu ja Ukrainasta ostettu Liaoning-tukialus.

Kiinan uusi lentotukialus ei ole ydinkäyttöinen, vaan kulkee tavanomaisilla voimanlähteillä. Sen on tarkoitus kuljettaa mukanaan J-15-hävittäjiä.