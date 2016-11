Ajetaanko Talvivaara alas? Ympäristöriski olisi suurempi

Hallitus antoi toukokuussa Terrafamen Sotkamon nikkelikaivokselle vuoden loppuun asti aikaa ulkopuolisen rahoittajan löytämiseen. Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.) totesi tuolloin, että hallitus valmistautuu kaivoksen hallittuun sulkemiseen. Kaivos sai valtiolta 144 miljoonaa euroa lisäpääomaa.

Silloin tilanne näytti vielä kaivoksen suhteen ongelmalliselta. Ylimääräistä vettä oli tuolloin noin 11 miljoonaa kuutiometriä. Nyt tilanne näyttää toiselta. Kun toiminta on ylösajettu, myös ympäristöongelmat ovat vähentyneet. Vettä on enää 4,6 miljoonaa kuutiometriä, koska kasat haihduttavat vettä ja liuotus sitoo vettä.

– Kun prosessi on käynnistynyt kesän aikana, vesimäärä on aivan dramaattisesti vähentynyt. Siellä ei ole ympäristövaaran tilannetta nyt näköpiirissä. Syksy on ihan normaali, ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka kertoo Verkkouutisille.

Paradoksaalisesti toiminnan alasajamiseen liittyisi enemmän ympäristöriskejä, sillä silloin vettä ei haihtuisi kasoista eikä sitoutuisi bioliuotusprosessiin.

– Jos bioliuotusta ei ole, vettä tulee taas enemmän. Voi ennustaa, että sitten on taas vähän haastavammat tilanteet. Silloin kun kaivos toimii normaalisti, silloinhan se syö vettä ja haihduttaa. Tilanne on erilainen, kun nähtiin kun toiminnat oli alasajettu ja oli konkurssitilanne, Pokka toteaa.

Toistaiseksi kaivokselle ei ole löytynyt ulkopuolista rahoittajaa ja toiminnan jatkaminen on vaakalaudalla.

– Jos halutaan jatkaa, pitää olla jostakin rahaa. Keväällä asetettiin ehdoksi, että yrityksen pitää pystyä hankkimaan ulkopulista rahoitusta. Emme ole ainakaan nähneet mistään julkisuudesta tietoja, että tämä asia olisi ratkennut, Pokka sanoo.

Hänen mukaansa rahat ovat loppumassa tammikuussa. Yritys kuitenkin toimii täydellä teholla. Se työllistää 900 ihmistä. Samaan aikaan myös nikkelin ja erityisesti kaivoksen sivutuotteen, sinkin, hinnat ovat olleet vahvassa nousussa.

– Hallitus joutuu miettimään, mikä tämän tulevaisuus on, Pokka toteaa.

Tiukat ympäristölupaehdot eivät näytä tuottaneen kaivokselle ongelma ja uusi ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä. Vaasan hallinto-oikeus edellytti ympäristölupapäätöksessään, että kaivostoiminnalle haetaan uusi loppu ensi vuoden elokuun loppuun mennessä. Silloin on Talvivaaran toiminnan jatkon suhteen viimeinen todellinen takaraja.

– Kaivoshan tuottaa veronmaksajille tappiota edelleen joka vuosi, koska sieltähän ei heru myytävää materiaalia ennen kuin ajan kanssa, Pokka toteaa.

Ensi vuoden alusta alkaen elinkeinoministeri vaihtuu Olli Rehnistä Mika Lintilään. Tuleva ministeri totesi Verkkouutisille viime viikolla, ettei näe mitään syytä, miksi Talvivaaralla ei olisi jatkoa ja tulevaisuutta.

Hallituksen päätöstä Terrafamen Sotkamon nikkelikaivoksen jatkosta odotetaan lähiviikkoina.