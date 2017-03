"Riskinä on vähintään 1-2 vuoden hämminki" – Yrittäjät vastustavat Tekesin ja Finpron yhdistämistä

Hallitus linjasi maanantaina strategiaistunnossaan, että saman katon alle kootaan kaikki innovaatiorahoitukseen, vientiin, investointeihin sekä matkailun edistämiseen liittyvät palvelut. Uuteen organisaatioon siirtyisi noin 600 asiantuntijaa.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan yrittäjät eivät kannata hallituksen linjausta lakkauttaa nykymuotoinen Finpro ja pilkkoa nykyinen Tekes siten, että työ- ja elinkeinoministeriön alle syntyy mainituista uusi virasto ja sen alle uusi yhtiö. Hän on mukana asiaa valmistelevassa työryhmässä.

– Mallissa lopetetaan nykymuotoinen Finpro ja jaetaan Tekes ilman, että on selkeää tietoa siitä, mitä hyötyä siitä olisi yrityksille. Mikä on hyöty, jos yhden viraston ja yhtiön yhdistelmästä tehdään yhden viraston ja yhtiön yhdistelmä? Muutos on hallinto- eikä asiakaslähtöinen, Pentikäinen arvostelee tiedotteessaan.

Hän mielestään on vaarana, että organisaatioiden huomio kääntyy sisään eikä asiakkaan palveluun.

– Riskinä on vähintään 1-2 vuoden hämminki, joka laskee tuottavuutta ja heikentää tuloksia, hän arvioi.

Pentikäisen mukaan kaksipäinen johtamismalli sekä viraston ja yhtiön yhdistelmä syö ketteryyttä ja johtaa siihen, että kokonaisuudessa on erilaiset henkilöstökäytännöt ja mahdollisesti myös tietojärjestelmät. Myös hallintomalli on hankala.

Yrittäjien mielestä olisi kannattanut lisätä nykypohjalta Finpron ja Tekesin yhteistyötä tai rakentaa yksi osakeyhtiö ilman sitä ohjaavaa virastoa. Jos rahoituspäätösten laillisuusvalvonta edellyttää virastoa, sen olisi voinut perustaa ilman yhtiön rahoitus- ja omistajaohjaustehtäviä.

Pentikäisen mielestä uudistusta hankaloittaa myös se, että siltä puuttuu henkilöstön ja asiakasyritysten tuki.

– En ole vielä tavannut yritysten edustajaa, joka aidosti tukisi ehdotusta, Pentikäinen ihmettelee.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan uudistuksen avulla voidaan huomioida paremmin yritysten kasvun ja kansainvälistymisen koko elinkaari.

– Yhtenäinen palvelupolku jatkuu tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehityksestä aina innovaation markkinoille viemiseen asti eikä ketju katkea missään vaiheessa, hän toteaa työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) puolestaan muistuttaa, että uudistus mahdollistaa vienninedistämisen resurssien painopisteen siirtämisen Suomesta ulkomaanverkkoon, kuten menestyneimmissä kilpailijamaissamme on tehty,

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää välittömästi valmistelut uuden toimijan muodostamiseksi. Tavoitteena on, että Business Finland aloittaisi toimintansa jo ensi vuoden alussa.