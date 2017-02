Kansanedustaja sanoi vastustajien puheiden olevan "tänne saliin syöksyvää homofobista ilmaa"

Eduskunnassa käytiin torstai-iltana lähetekeskustelu Aito avioliitto -kansalaisaloitteesta,

– Kun tasa-arvoisen avioliittolain vastustajien puheista poistetaan ne usein esitetyt, toistuvasti vääriksi osoitetut väitteet, niin jäljelle ei kyllä jää juuri mitään muuta kuin tänne saliin syöksyvää homofobista ilmaa, keskustan Mikko Kärnä sanoi täysistunnossa.

Kärnän mukaan asia on kertaalleen päätetty ja nyt on aika siirtyä eteenpäin, sillä tasa-arvoinen avioliitto on hänen mukaansa tullut tähän maahan jäädäkseen.

Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen vastasi, ettei hän pidä asiallisena eikä muita keskustelijoita kunnioittavana perusteluna, että asia leimataan "arvottomaksi näytelmäksi", kiusaamiseksi tai kannattajat homofoobikoiksi.

Kristillisdemokraattien Antero Laukkanen vastasi Twitterissä alla näkyvällä tavalla.