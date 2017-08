Hailuodon siltahankkeeseen ja Kokkolan meriväylään löytyi rahat budjetista

Hailuodon sillan rakentamishanke käynnistyy ensi vuonna. Nykyisin Hailuotoon on lauttayhteys.

– Hankkeessa käytettävä elinkaarimalli on kokonaistaloudellisesti edullisempi. Investoinnin lisäksi hankkeeseen kuuluu kunnossapito sopimusaikana. Jaksottamalla investoinnin rahoitus pidemmälle ajanjaksolle voidaan investoinnin ja käyttömenon ominaisuuksia arvioida valtion taloudessa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.)

Tämän lisäksi hallitus on uutena hankkeena käynnistämässä ensi vuonna Kokkolan meriväylän parantamishankkeen, jonka kokonaiskustannusarvio on 45 miljoonaa euroa. Kustannukset jaetaan valtion ja kaupungin kesken. Hankkeen tavoitteena on parantaa Kokkolan sataman kautta kulkevien tavarakuljetusten kuljetustaloutta.

– Olen tyytyväinen, että tavoitteemme kolmen sataman syventämisestä etenee. Vuosaari ja Kokkola saavat rahoitusta nyt, Oulun sataman syventäminen on saanut rahoituksen jo vuoden 2017 lisätalousarviossa. Tämä palvelee yleisesti tavarankuljetusten sujuvuutta ja siten koko Suomen ulkomaankauppaa, Berner kertoo.

Vuonna 2018 käynnistyvät myös seuraavat hankkeet: Kehä I Laajalahden kohta, Länsimetron jatkeen liityntäjärjestelyt, Vuosaaren ja Kokkolan meriväylien parannushankkeet sekä Hailuodon lauttayhteyden korvaaminen sillalla. Äänekosken biotuotetehtaan kuljetusyhteyksien parantamiseen varataan aiemman esityksen mukaisesti 5 miljonaa euroa.

Liikenneverkon ylläpitoon eli perusväylänpitoon osoitetaan 1,4 miljardia euroa. Tästä määrärahasta 453 miljoonaa euroa on hallituksen strategisten kärkihankkeiden korjausvelan vähentämiseen kohdennettua rahoitusta.