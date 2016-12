Kokoomuksen Antti Häkkänen: Puolueiden tunnustettava talouden tosiasiat

Antti Häkkänen on huolissaan kriisitietoisuuden heikkenemisestä, vaikka kansantalouden ja julkisen talouden kohentaminen vaatisi vielä lisää toimenpiteitä. Hänen mukaansa optimismia tarvitaan, mutta realismi on pidettävä mukana.

– Olen samaa mieltä taloustutkimuslaitosten ja nobelisti Bengt Holmströmin kanssa. Yksittäisistä positiivisista merkeistä huolimatta Suomen talouden ja työllisyyden rakenteelliset ongelmat vaativat vielä lisää toimenpiteitä, Häkkänen sanoi Kouvolassa lauantaina.

Hän muistutti, että velka kasvaa, vienti on alamaissa, eläkejärjestelmän kestävyys on heikentynyt ja työllisyystavoite on karkaamassa. Optimismia tarvitaan, mutta niin tarvitaan realismiakin, muuten Suomi ei tule kuntoon, Häkkänen sanoi.

Hänen mukaansa kotimaisten toimenpiteiden merkitys kasvaa päivä päivältä, kun Euroopan sisäiset jakolinjat voimistuvat ja vapaakaupan vastaiset puheet yleistyvät. Työllisyyden ja sitä kautta koko hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisen avaimet ovat yhä voimakkaammin Suomen omissa käsissä.

Häkkänen kiitteli pääministeri Juha Sipilää (kesk.) paikallisen sopimisen nostamisesta uudelleen esiin Keskisuomalaisen haastattelussa.

– Hallitusohjelman työllisyys- ja velkatavoitteesta ei saa tinkiä. Tarvitaan roppakaupalla lisää päätöksiä, jos hallitusohjelman tavoitteet meinataan saavuttaa. Yhtäkään työllisyyttä lisäävää keinoa ei kannata sulkea ennakkoon pois. Esimerkiksi paikallista sopimista ja kannustinloukkujen purkamista on saatava eteenpäin, jotta työllisyys paranisi. Sipilän linjaus paikallisen sopimisen edistämiseksi on otettu lämmöllä vastaan, Antti Häkkänen totesi.