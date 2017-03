IS: Merja Kyllönen sanoo ei Natolle ja pohjoismaiselle puolustusyhteistyölle

Tänään vasemmistoliiton presidenttiehdokkaaksi valittu Merja Kyllönen ei usko sotilasliittojen voimaan maailman ongelmien selättämisessä. Hän on myös sitä mieltä, että Venäjä-pakotteiden purkamisesta olisi syytä alkaa keskustella. Asiasta uutisoi Ilta-Sanomat

– EU:ssa pitäisi olla uskallusta viedä eteenpäin keskustelua siitä, että vaikkei nyt heti, niin minkälainen aikataulu ja valmius meillä on lähteä diplomaattista tietä purkamaan pakotteita.

Kyllönen ei ole sen enempää Naton, kuin pohjoismaisen puolustusyhteistyönkään kannattaja. Hän haluaa antaa suuremman painoarvon EU:lle rauhan kivijalkana.

– Nyt kun on ollut esillä Euroopan yhteinen puolustus, on jälleen unohtunut se, että EU on rakentunut sotien jälkeen ennen kaikkea rauhan kivijalaksi. Se kivijalka on nyt murenemassa, Kyllönen sanoo.