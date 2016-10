Puoluebarometri: Kokoomus saavutti takaisin menettämänsä asemat

Suomalaiset suhtautuvat myönteisimmin Vihreään liittoon, Suomen Keskustaan ja SDP:hen, selviää Kantar TNS Oy:n tekemästä puoluebarometrista.

45 prosenttia suhtautuu erittäin tai melko myönteisesti Vihreään liittoon. Keskusta (41 prosenttia) puolestaan nauttii hieman suuremmasta kansalaisluottamuksesta kuin SDP (39 prosenttia).

Kaikkiaan 37 prosenttia ajattelee kokoomuksesta myönteisesti, vasemmistoliitosta jonkin verran harvempi (31 prosenttia). Perussuomalaiset on tällä hetkellä suomalaisissa vähiten myönteisiä ajatuksia (22 prosenttia) herättävä poliittinen puolue.

Jokaiseen kuuteen suurimpaan puolueeseen suhtaudutaan nyt myönteisemmin kuin keväällä. Suurinta nousu on kokoomuksella. Nyt siihen suhtautuu myönteisesti kahdeksan prosenttiyksikköä useampi kuin huhtikuussa. Puolue on saavuttanut takaisin viime talvena menettämänsä asemat.

Vihreiden luku on muuttunut neljä prosenttiyksikköä myönteisemmäksi. Keskustaan ja vasemmistoliitoon myönteisesti suhtautuvia on nyt kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin keväällä. Perussuomalaisia ja SDP:tä koskeva muutos on vähäisin, mutta plusmerkkinen (molemmat +1 prosenttiyksikköä).

Kantar TNS Oy (entinen TNS Gallup Oy) on toteuttanut tutkimuksen 30.9. - 11.10.2016. Tutkimus on toteutettu GallupForumissa. Haastateltu joukko edustaa maamme 15 - 74 vuotta täyttänyttä väestöä (pl. ahvenanmaalaiset). Äänestämistä koskevat kysymyksenasettelut esitettiin äänestysikäisille. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 261. Tutkimustulosten virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.