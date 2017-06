Vihreiden mukaan työn murroksesta kärsivät eniten nuoret

Kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen korosti nuorten mahdollisuuksien turvaamista ryhmäpuheessaan Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ensimmäisen osan Jaettu ymmärrys työn murroksesta tiistaina eduskunnassa.

Keskeisimmät selonteon asiat liittyvät siihen, miten työn murros kyseenalaistaa perinteisen työn ja toimeentulon yhteyden ja miten tämä vaikuttaa esimerkiksi yhteiskunnan turvaverkkoihin.

– Eniten tästä kärsivät nuoret. Työelämän murros yhdistettynä koulutusleikkauksiin vaikeuttaa ensimmäisten työpaikkojen saantia ja syntymistä, ja voi heikentää toimeentulon edellytyksiä vuosikymmeniksi eteenpäin, Parviainen sanoi.

– Se tunne, ettei riitä, ettei kelpaa, ettei mikään auta. Sitä tunnetta meidän tehtävämme täällä eduskunnassa on ehkäistä. Siihen tarvitaan paitsi aktiivista elinvoimapolitiikkaa, myös työn laajaa uudelleenmäärittelyä ja turvaverkon uudistamista, Parviainen sanoi.

Hän nosti osaratkaisuksi perustulon.

– Perustulo antaa paremman pohjan itsensä kehittämiselle ja myös uuden työn syntymiselle. Toinen tärkeä kokonaisuus on pitää kiinni koulutuksesta, Parviainen totesi.

– Esimerkiksi työn ohessa opiskelua ja uudelleenkouluttautumista on helpotettava. Yksilöjä ei myöskään saa rangaista siitä, jos heidän valintansa eivät kannakaan pitkälle tulevaisuuteen. Koulutuspolku ei ole enää vain yksi raide, se on risteävien reittien verkosto. Tämän tulevaisuusselontekokin tunnistaa, mutta ristiriita etenkin koulutusleikkausten kanssa on huolestuttava, Parviainen sanoi.

Vihreä eduskuntaryhmä toivoo selonteolle kattavaa jatkokäsittelyä ja muistuttaa, että myös arjen hallituspolitiikassa on tärkeää ottaa huomioon selonteossa esitetyt huomiot.