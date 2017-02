Vasemmistoliitolta arvostelua Ruotsi-yhteistyöstä ja hävittäjähankinnoista

– Maininta mahdollistaa jopa sotilasliiton Ruotsin kanssa ja on Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan kanssa ristiriidassa. Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa ja tästä täytyy pitää kiinni. Sen sijaan tiivis puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa on jatkossakin hyödyllistä, vasemmistoliiton ryhmä toteaa tiedotteessaan.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ei anna avointa valtakirjaa tulevaan hävittäjähankintaan.

– Kyseenalaistamme esitetyt luvut Hornet-hävittäjät korvaavan hankinnan loppusummasta. Jos huomioidaan hankintahinnan lisäksi käyttö- ja elinkaarikustannukset, hävittäjähankinnan kokonaissumma voi nousta jopa kaksinkertaiseksi esitetystä 7-10 miljardin eurosta. Se on liikaa.

– Vaadimme, että myös ruotsalainen vaihtoehto Hornetit korvaavassa hankinnassa otetaan tosissaan. Hankinta Ruotsista mahdollistaisi laaja-alaisen teollisen yhteistyön, parantaisi työllisyyttä sekä tukisi kotimaista yrittäjyyttä, puolue sanoo.

Merivoimien 1,2 miljardin euron suuruinen Laivue 2020-hankinta pitäisi vasemmistoliiton mielestä tehdä Suomesta.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmällä on sanottavaa myös puolustusselonteon toimintaympäristön kuvauksesta, joka puolueen mukaan poikkeaa eduskunnan näkemyksestä.

– Ulkoasiainvaliokunta totesi tuoreessa mietinnössään ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta, että kansainvälistä jännitettä lisää sekä idän että lännen varustautuminen. Puolustusselonteon toimintaympäristön kuvaus on tässä suhteessa yksipuolinen.