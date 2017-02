Maahanmuuttajilla on Ruotsissa parempi työllisyys kuin Suomessa koko väestöllä

Nordean analyytikko Sanna Kurrosen twitterissa jakamat, alla näkyvät luvut ovat herättäneet keskustelua. Asiasta uutisoi Uusi Suomi.

Kokoomuksen ekonomisti-kansanedustaja Juhana Vartiaisen twiitin mukaan "tämän pitäisi herättää jo viimeisetkin".

Suomen työllisten prosentti (kuvissa punainen viiva) menee alaspäin, kun se menee Ruotsissa (tummansininen viiva, Ruotsissa syntyneet) ylöspäin.

Ruotsissa myös ulkomailla syntyneiden (vaaleansininen viiva) käyrä menee ylöspäin. Se on ohittanut alaspäin menevät Suomen prosentit pari vuotta sitten.

Sanna Kurronen toteaa US:ssa, että tyypilliset ryhmät joissa erot maiden välillä ovat suuret, ovat kolmekymppiset naiset ja iäkkäämmät miehet.

Kurronen sanoo oman ajatuksensa olleen korostaa, miten alhainen Suomen työllisyysaste on. Ongelma ei hänen mukaansa ole niinkään työttömyysaste, jossa Ruotsi on edellä kaksi prosenttiyksikköä, vaan työllisyysaste, jossa maiden ero on siis seitsemän prosenttiyksikköä.