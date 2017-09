Vierastaistelijailmiö aiheuttaa pitkäaikaisen terrorismin uhkan

Suojelupoliisin asiantuntijoiden analyysin mukaan radikaali-islamistisen terrorismin uhka Euroopassa on korkea, ja iskujen uhka säilyy korkeana myös lähitulevaisuudessa.

Terroristijärjestö ”Islamilainen valtio” (ISIL) muodostaa merkittävimmän terroriuhkan Euroopalle. Tyypillisin ISILiin liittyvä isku on yksittäisen henkilön tai ryhmän toteuttama, ja inspiraatio iskuun on saatu järjestön propagandasta tai järjestön kehotuksista.

Pariisin isku vuonna 2015 ja Brysselin isku vuonna 2016 kuitenkin osoittavat, että järjestön keskusjohto on kyennyt toteuttamaan myös mittavia terrorihankkeita Euroopassa.

ISILin ja al-Qaidan propagandassa on kehotettu järjestöjen kannattajia suorittamaan terroritekoja oleskelumaissaan. ISIL on tällä hetkellä merkittävin toimija radikaali-islamistisen propagandan tuotannossa. Määrällisestä ja laadullisesta heikentymisestä huolimatta järjestön propaganda vaikuttaa Euroopassa yhä. Globaalit tiedonvälitysmahdollisuudet lisäävät ääriryhmien välistä verkottumista, tiedonvaihtoa ja terroristisen materiaalin levittämistä.

Vierastaistelijoiden paluu lisää terroristista toimintaa

Syyriaan ja Irakiin suuntautunut vierastaistelijailmiö aiheuttaa Euroopassa pitkäaikaisen terrorismin uhkan. Vierastaistelijoiden osittainenkin paluu todennäköisesti lisää terroristista toimintaa ja vahvistaa Euroopassa toimivien radikaali-islamististen verkostojen toimintakykyä.

Arviot Euroopasta lähteneistä vierastaistelijoista vaihtelevat 4 000–5 000 henkilön välillä.

Suomesta on matkustanut noin 80 henkilöä konfliktialueelle ja suurin osa heistä on osallistunut radikaali-islamististen terroristiryhmien, erityisesti ISILin toimintaan. Konfliktialueelle Suomesta matkustaneet eivät muodosta yhtä yhtenäistä joukkoa vaan heillä on erilaisia taustoja.

Al-Qaidan keskusjohto on heikentynyt ydinalueillaan Afganistanissa ja Pakistanin itsehallinnollisilla heimoalueilla. Vaikka järjestöllä on yhä halu toteuttaa länsimaiden vastaisia iskuja, sen vahvimpien alajärjestöjen toiminta suuntautuu tällä hetkellä pääosin hallintojen vastaisiin toimiin niissä maissa, joissa kyseiset organisaatiot toimivat.

Al-Qaidan muodostama uhka Euroopassa on tällä hetkellä toissijainen verrattuna ISILiin.