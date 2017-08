"Se autoliikenne vain katoaa, kun sitä hankaloitetaan"

Verkkouutiset kertoi viime viikolla Saksan autoteollisuudelle esillä olleista vaatimuksista, joilla jotkut dieselkäyttöiset autot olisi kielletty.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja, vihreiden Osmo Soininvaara puhui dieselautojen kieltämisestä Autoilun sietämätön keveys -paneelikeskustelussa Porin SuomiAreenalla perjantaina 14.7.2017. Hänen mukaansa "moni kaupunki suunnittelee, että ainakaan dieselhenkilöautolla ei ole mitään asiaa kaupungin rajan sisälle".

Osmo Soininvaaran puheenvuorot paneelikeskustelussa olivat kaikkinensa komea autoilun vastainen linjanveto. Verkkouutiset litteroi seuraavaan eräitä hänen puheenvuoroistaan SuomiAreenan paneelikeskustelussa:

– Nuori sukupolvi Helsingissä ajattelee juuri tuolla tavalla, että autoilussa ei ole mitään kivaa. Täytyy sanoa, että Helsingin keskustassa liikkuessa se autoilun vapauskaan ei sillä tavalla kauheasti (nauraa) istu, että kyllä ratikassa istuminen on jossain määrin helppokäyttöisempää kuin ruuhkassa sompaileminen ja sen miettiminen, että mistä sen ainoan vapaan parkkipaikan nyt tänään löytää.

– Autoilun suurin haitta eivät ole ympäristötekijät, vaikka niilläkin on merkitystä, vaan aivan tolkuton tilantarve. Kaupunkisuunnittelu ei ole asuntojen suunnittelua vaan pysäköinnin suunnittelua, joka on aivan tolkutonta.

Osmo Soininvaaran mukaan "kaupungeista tulee ikäviä, jos niissä pitää tehdä leveät kadut".

– Sähkökäyttöinen vespa on tulevaa kaupunkiliikennettä kaikkialla maailmassa. Se tulee olemaan suuri ratkaisu kaupunkiliikenteeseen. Se vie vähemmän tilaa ja tuo sen vapauden jota ihmiset autosta etsivät.

– On kaupunkisuunnittelun moka, jos kaupungissa tarvitaan henkilöautoa. Kyllä ihmisten pitää töihin päästä joukkoliikenteellä joka paikkaan.

– (Puhuttaessa autojen yhteiskäytöstä:) Aika suuri osa ihmisistä nykyisin asuu kaupungeissa. Ne jotka asuvat jossain tiettömien taipaleiden päässä, niitä on aika vähän. Kyllä sitä enemmistöä vartenkin voi maailmaa suunnitella eikä ainoastaan vähemmistöä varten.

– Yhteiskäyttö ja vuokraaminen on paljon järkevämpää kuin että ajat akunkuljetusajoneuvolla (sähköautolla) pikku matkoja Helsingin keskustassa. Se on hirvittävän kallis ajoneuvo tähän tarkoitukseen.

– Kaikki ne jotka etsivät viihdettä auton ajamisesta, niin huono uutinen saattaa olla se, että kun nyt pohditaan sitä, että saako robottiauto mennä liikenteeseen, niin 20 vuoden kuluttua sanotaan, että saako se erehtyväinen ihminen mennä sinne.

Vain suljetuilla radoilla

Osmo Soininvaaran arvelun mukaan tulevaisuudessa siirrytään siihen, että "kaikki autoilu on kuin ralliautoilua, että se on vain suljetuilla radoilla. Siis ihmisen ohjaamat autot".

– (Sipoossa asuvalle Hjallis Harkimolle, joka epäili autojen yhteiskäyttöä:) Sun osalta vallankumous tulee vasta sitten, kun palaat sieltä huitsin Nevadasta jossa sä asut. Maaseudun tilanteen tulee mullistamaan Uber-muotoinen taksi.

– Onhan se ihan älytöntä että sulla on auto joka on käytössä 4-5 prosenttia ajasta, kun se voisi olla käytössä (yhteiskäytössä) 20 prosenttia ajasta.

– Se (autoilta suljettava Helsingin Hämeentie) on aluetta, jossa ihmisiä haluaa asua oikein todella paljon, ja he haluavat rauhallisempaa ja miellyttävämpää asuinmuotoa. Hämeentien sulkemista autoilta on simuloitu: se vie autoilijalta 30 sekuntia ja se nopeuttaa bussia minuutin ja ratikkaa kaksi minuuttia. Niissä busseissa ja ratikoissa on 20 kertaa enemmän ihmisiä kuin niissä henkilöautoissa, ja sen takia jokaista henkilöautoilijoiden menettämää tuntia kohden joukkoliikenneihmiset voittavat 20-40 tuntia.

– Kai sinäkin lähdet siitä, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja se joukkoliikennekäyttäjän voittama tunti on yhtä arvokasta kuin se autolla ajoon häviävä tunti?

– On havaittu, että autoliikenne ikään kuin katoaa, jos sen matkoja hank... sitä ei nyt tässä paljon hankaloiteta, mutta siellä missä sitä on oikeasti hankaloitettu, se autoliikenne vain katoaa ja ihmiset siirtyvät toisenlaiseen liikkumiseen tai toisenlaisiin kohteisiin.

– Nykyisin jokainen navigaattori tietää milloin ajat ylinopeutta, niin se (navigaattori) voi kertoa sen sille autolle. Ja minäpä luulen että autolla ylinopeutta ajaminen tullaan estämään. Se tekee tietysti tästä (ajamisesta) vähän vähemmän elämyksellistä, mutta sori, sitä varten on sitten se harjoittelurata jossa saat ajaa.

– (Ylinopeudesta) On jännää että autoilijat pitävät suurena ihmisoikeusloukkauksena sitä jos heiltä viedään oikeus rikkoa lakia.

– Autoilu on tällä hetkellä törkeästi yliverotettua maaseudulla ja aliverotettua kaupunkien keskustoissa.