"Postinjakelun tila jo laillisuuden rajoilla"

– Viestit ja kokemukset maakunnasta ja Helsingistä osoittavat postinjakelun tilan olevan suuresti uhattuna. Mahdollisesti jo laillisuuden rajat ovat rikkoutuneet postiketjun monessa eri vaiheessa. Ja todennäköisesti tiedossamme on vain jäävuoren huippu, sanoo eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Suna Kymäläinen.

Hänen mukaansa hallituksen on nyt herättävä, se ei voi ohittaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sallia selkeitä laittomuuksia.

– Ja vieläpä samaan aikaan valmistella uusia heikennyksiä postialan lainsäädäntöön, ihmettelee Kymäläinen.

– Simpeleen ja Töölön tapaukset osoittavat, että ilman näyttöä olleet huhut ovat olleet totta. Karmaisevin niistä on ollut, että ulkoistettu postinjakaja on työaikansa päätyttyä lopettanut lenkkinsä ja mennyt kotiin jakamaton posti mukanaan. Tällöin on viestin salaisuutta loukattu jo törkeästi, epäilee Kymäläinen.