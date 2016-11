Eduskuntakysely 300 neliön miljoona-asunnon hankinnasta pakolaisille

Kansanedustaja Veera Ruoho (ps.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen "maahanmuuttoon liittyvistä suorahankinnoista, kustannuksista ja yhdenvertaisesta kohtelusta kantaväestöön nähden".

Kansanedustajan kysymyksessä todetaan, että kunnat ja kaupungit ovat kiireellisesti tehneet päätöksiä pakolaisten kuntapaikoista ELY-keskuksen osoittaman laskennallisen osuuden mukaisesti niille turvapaikanhakijoille, jotka ovat saaneet myönteisen oleskelulupapäätöksen.

– Pakolaiset ovat myös ohittaneet muita kuntien asuntojonoissa olevia hakijoita. Ainakin yksi kunta on tehnyt asiassa myös suorahankinnan kilpailuttamismenettelyn sijaan.

Veera Ruoho siteeraa Kauniaisten sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä 21.9.2016. Sen mukaan "sopimuksen mukaisesti perheryhmäkotiin sijoitetaan yhdeksän lasta, ja yhden hoitovuorokauden hinta on 259 euroa per lapsi. Sopimuksen arvo on noin 850 000 euroa vuositasolla, mikä ylittää hankintalain kynnysarvon". Päätöksen mukaan "valtio korvaa alaikäisten, ilman huoltajaa maassa oleskelevien turvapaikanhakijoiden kustannukset toteutuneen mukaisesti kaupungille".

– Kauniaisissa kohteeksi valittu kiinteistö on ollut myynnissä 995 000 euron hintaan ja vuokrattavana 3 950 euroa/kk. Talon rakennuspinta-ala on 301 m2. Siinä on 7 huonetta, keittiö, takkahuone, sauna, 2 autotallia ja sivurakennus kooltaan noin 48 m2 sekä mm. viinikellari, kysymyksessä todetaan.

Ruohon mukaan suorahankinnat johtavat todennäköisesti hankintakustannusten nousuun. Hän huomauttaa, että maahanmuuttoviraston tavoite turvapaikanhakijan majoituskustannuksiksi on 37 euroa vuorokautta kohden.

Kansanedustajan mielestä maahanmuuttopolitiikka ei saa sisältää vetovoimatekijöitä, "kuten esimerkiksi luksuskohteisiin majoittamista, jotka lisäävät sosiaalisen median välityksellä houkuttelevuutta muiden maakohtaisten sosiaalisten etuisuuksien ohella turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttöön ja siten lisäävät houkuttelevuutta hakea nimenomaisesti Suomesta turvapaikkaa".

Kirjallisen kysymyksen varsinaisissa kysymyksissä ministerille on muun muassa "voidaanko valtiolle aiheutuvia esimerkkikustannuksia 259 euroa/vrk, 7 770 euroa/kk ja 93 240 euroa/v/lapsi pitää kohtuullisina kustannuksina pakolaismajoituksesta ja -hoidosta".