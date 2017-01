Ministerit pohtivat radikalisoitumista: Konfliktialueilta palaavat uusi ilmiö

Sisäministeri Paula Risikon (kok.) mukaan pohjoismailla on hyvät mahdollisuudet lisätä jatkossa viranomaisten paikallistason yhteistyötä radikalisoitumisen ehkäisyssä.

– Meillä on samantapaiset haasteet ja ongelmat, arvioi Risikko.

Pohjoismaiden väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin torjunnasta vastaavat ministerit kokoontuivat Helsingissä tänään keskiviikkona.

Yhtenä haasteena ovat esimerkiksi konfliktialueilta palaavat vierastaistelijat ja muut.

Kaikista Pohjoismaista on matkustanut ihmisiä Syyrian ja Irakin konfliktialueille. Viranomaisten tietojen mukaan vuodesta 2012 tähän mennessä Ruotsista on matkustanut noin 300, Tanskasta 135, Suomesta 80 ja Norjasta 100 ihmistä. Suomesta lähteneistä on palannut tähän mennessä 20.

Palaajien joukko on hyvin kirjava ja joukossa on myös vanhempiensa mukana matkustaneita lapsia. Uusi ilmiö ovat naiset sekä lapset, jotka ovat syntyneet tai kasvaneet Syyrian konfliktialueilla.

– Kaikki pohjoismaiden edustajat totesivat, että haasteena on, kuinka heitä (palaajia) voisi auttaa irti siitä, mitä he ovat siellä nähneet tai tehneet, Risikko kertoi.

Ruotsia kokouksessa edusti kulttuuri- ja demokratiaministeri Alice Bah Kuhnke, Tanskaa maahanmuutto- ja kotouttamisministeri Inger Støjberg ja Norjaa valtiosihteeri Thor Kleppen Sættem oikeus- ja turvallisuusministeriöstä.