Osmo Soininvaara perustulokokeilusta: Oikea malli ei toimi noin

– Tämä tässä kokeiltavassa mallissa on ongelmana. Oikea perustulomalli ei toimi noin, entinen vihreiden pitkän linjan kansanedustaja ja ministeri Osmo soininvaara toteaa twitterissä.

Hän kommentoi Etlan tutkimusjohtaja Mika Malirannan tviittiä. Maliranta jakoi tästä löytyvän Ilta-Sanomien jutun tänä vuonna alkaneesta perustulokokeilusta. Jutussa asiantuntijat toteavat mallin vaativan kaikkiin sovellettuna roimia veronkorotuksia.

Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen kommentoi pitävänsä valitettavana, ettei perustulokokeilun rajoitteita tuoda esiin siihen liittyvässä viestinnässä.

Kärkkäinen on jakanut otteen Kelan tiedotteesta. Siinä käsitellään kokeilun alkamista.

"Tällä hetkellä työttömän tulot eivät välttämättä kasva, vaikka hän saisi työpaikan, koska palkkatulot vähentävät sosiaalietuuksia", tiedotteessa todetaan.

– Perustuloa saavan on helppo ottaa vastaan vaikkapa muutaman päivän sijaisuus tai parin viikon keikkatyö. Satunnaiset tulot eivät leikkaa perustuloa, joten työn vastaanottaminen ja yrittäminen on kokeilussa mukana olevalle kannattavaa kaikissa tilanteissa. Juuri tämä on perustulon tärkein idea, Kelan lakiyksikön päällikkö Marjukka Turunen sanoo lisäksi.