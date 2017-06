Petteri Orpo PS:n johtajavalinnasta: Tämä on vakavan pohdinnan paikka

Jo puheenjohtajavalinta itsessään aiheuttaa vakavan pohdinnan. Pelkkä hallitusohjelmaan sitoutuminen ei enää riitä.

Näin kommentoi valtiovarainministeri ja kokoomusjohtaja Petteri Orpo kommentoi Verkkouutisille Jussi Halla-ahon valintaa hallituskumppani perussuomalaisten puheenjohtajaksi.

Petteri Orpon mukaan "tämä on vakavan pohdinnan paikka, koska johto on vaihtunut ja perussuomalaiset eivät ole sama puolue kuin ennen".

Timo Soinilla oli Petteri Orpon mukaan roolia takuumiehenä, jonka perusteella esimerkiksi hallitusohjelman kirjaus "Suomi on avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa" on näkynyt hallituksen linjauksissa. Takuumiehen sanaan on voinut luottaa.

– Nyt tilanne on se, että emme tiedä, onko hallituksessa takuumiestä perussuomalaisten osalta esimerkiksi edellä mainitun kirjauksen osalta. Mielessäni on paljon avoimia kysymyksiä, joita on noussut esiin muun muassa perussuomalaisten puheenjohtajakamppailun aikana ja myös aiemmin, Petteri Orpo sanoo.

Siksi Halla-ahon valinta saa Orpon mukaan aikaan vakavaa pohdintaa.

Orpo myös toteaa, ettei kokoomuksessa tietenkään haluttu puuttua perussuomalaisten puheenjohtajakamppailuun sen ollessa käynnissä.

– Kokoomus voi olla vain sellaisessa hallituksessa, joka nojautuu kestäviin ja hyviin länsimaisiin arvoihin. Sellaisia ovat esimerkiksi jokaisen ihmisen luovuttamattomat ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate, hän linjaa.

Henkilökohtaisesti Orpo ei Halla-ahoa kertomansa mukaan juurikaan tunne.

– Joitain yksittäisiä politiikan asioita on hoidettu, ja eduskunnasta tunnen hänet etäisesti viime kaudelta, Orpo kuvailee.

Petteri Orpo sanoo odottavansa, minkälainen puolue perussuomalaisista Jyväskylän puoluekokouksessa kokonaisuudessaan "kuoriutuu ulos". Muut valinnat, puheet kokouksessa sekä tehtävät linjaukset kertovat, millainen puolue on muodostumassa.

– Lisäksi odotan uuden puheenjohtajan linjapuhetta sunnuntaina.

Peruslähtökohta Orpon mukaan on, että hallitusohjelmaa ei neuvotella uudelleen ja että siihen sitoudutaan edelleen.

– Uuden puheenjohtajan sunnuntain puheen jälkeen meidän on käytävä tarkentavia keskusteluja. Niitä pitää käydä sekä kokoomuksessa, jossa jo on keskusteluja käytykin, että pääministerin kanssa. Suomen tulevaisuudella ja vastuunkantamisella ei pidä leikkiä.

Hallituspuolueiden kolmen puheenjohtajan trio on koolla maanantaina aamupäivällä Kesärannassa.