Antti Lindtman harmistui: Eduskuntaa ei taaskaan informoitu sotilasasioista

Verkkouutiset on kysynyt eräiltä kansanedustajilta kommentteja Suomen ja Ruotsin mahdollisesta liittymisestä brittijohtoiseen sotilasyhteistyöhön JEF:ään.

Sdp:n Antti Lindtman sanoo, että puolue "on tässä puolustukseen liittyvässä asiassa vahvasti presidentti Sauli Niinistön maltillisilla ja pitkäjänteisillä linjoilla ja edellyttää että yhteistyö selvitetään tarkoin ennen kuin asiassa tehdään ratkaisuja".

– Puolustuksellinen yhteistyö joka parantaa Suomen puolustusvalmiuksia on lähtökohtaisesti hyvä ja kannatettava asia, puolustusliitot ovat asia erikseen, Antti Lindtman toteaa.

Hänen mukaansa "asiasta on saatava kunnon selvitys ennen kuin siihen on mahdollista ottaa kantaa".

– Kyseisen puolustusyhteistyön yksityiskohdat eivät ole tiedossa, joten spekulaatio sen vaikutuksista Suomeen on vaikeaa. On myös tärkeä tietää, milloin Britannian yhteistyötarjous on Suomelle tullut ja kuinka kauan asiaa on valmisteltu.

Lindtman huomauttaa, että tiedonkulkua eduskunnan suuntaan näistä suunnitelmista täytyy parantaa.

– Ei ole hyvä asia, että esimerkiksi puolustusvaliokunnan jäsenet saavat lukea tämän kokoluokan suunnitelmista mediasta. Näin on käynyt parin vuoden aikana useita kertoja. Puolustusministerin onkin parannettava tiedonkulkua eduskunnan suuntaan.