Keskustan Antti Kurvinen: Teiden rapistuminen on korkea aika pysäyttää

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kurvinen kertoo tiedotteessaan olevansa tyytyväinen, että liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on tarttunut väylänpidon ongelmiin.

– Teiden, siltojen ja muiden liikenneväylien rapistumisesta on korkea aika käydä perusteellinen keskustelu ja hakea ratkaisuja surkeaan rahoitustilanteeseen myös uusien ideoiden kautta. Asiaan tarttumisen sijaan kuoppien on annettu syventyä ja väyliemme rapistua liian pitkään, Kurvinen sanoo.

Hänen mukaansa väylien korjausvelka on kasvanut ja tärkeät väyläinvestoinnit lykkääntyneet jo vuosia.

– Samalla autoilijoiden verot ja maksut ovat nousseet. Teiden rapistuminen on korkea aika pysäyttää tavalla tai toisella.

Kurvisen mielestä silmien sulkeminen kestämättömältä nykytilalta ei enää käy.

– Lähtökohtina uudistuksissa on oltava yhteisten teidemme säilyminen tiukasti valtion ja kuntien omistuksessa, ihmisten yksityisyyden turvaaminen ja autoilijoiden menojen kasvun pysäyttäminen. Pääasia on, että Suomessa kaikilla ja kaikkialla on riittävät ja toimivat yhteydet, Kurvinen toteaa.