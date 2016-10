Koulukirjat luovat yhä kuvaa länsimaalaisten ylivertaisuudesta

– Suomalaisen opetussuunnitelman arvomaailma perustuu yhdenvertaisuudelle, demokratialle ja ihmisoikeuksille. Samanaikaisesti kouluissa yhä käytetään kirjoja, jotka esittävät länsimaalaiset muita ihmisiä ylivertaisempina, toteaa Pia Mikander väitöstiedotteessaan.

Hänen tutkimuksensa käsittelee 76 oppikirjaa historian, yhteiskuntaopin ja maantiedon oppiaineista luokilla 5–9 ja arvioi niiden maailmankuvaa.

– Vaikka opetussuunnitelman arvopohja on selvä, ovat ennakkoluulot ja rasistiset asenteet yleisiä ja jopa lisääntymässä koululaisten keskuudessa Suomessa. Koulukirjat heijastavat paitsi opetussuunnitelmaa, myös yhteiskunnan arvoja. Tutkimus tuo esiin sen, mikä yhteiskunnassa on normaalia, sopivaa ja ihanteellista, Mikander sanoo.

Hänen tutkimuksensa keskittyy maailmanlaajuisten valtasuhteiden kuvauksiin, erityisesti siihen, miten "länsimaalaiset" ja "muut" esitetään. Aikaisempi postkolonialistinen tutkimus on osoittanut, että erityisesti historian ja maantiedon opetus kouluissa on jo kauan ollut Eurooppa-keskeistä myös Suomessa.

Moni vanha stereotyyppinen käsitys on kuitenkin kadonnut koulukirjoista.

– Esimerkiksi eri kansanryhmistä ei enää juuri käytetä halventavia sanoja. On kuitenkin muita keinoja, joilla koulukirjat pönkittävät ajatusta länsimaalaisten ylivertaisuudesta, kertoo Mikander ja mainitsee esimerkkeinä sen, miten länsimaalaisten väkivalta usein joko piilotetaan tai esitetään oikeutettuna.

Mikanderin tutkimissa koulukirjoissa kuvataan esimerkiksi länsimaalaisten oikeutta liikkua vapaasti ympäri maailmaa, mutta tarve rajoittaa muiden kansanryhmien liikkuvuutta esitetään järkevänä ja luonnollisena.

– Mikäli halutaan saavuttaa opetussuunnitelman arvot, pitäisi koulukirjojen sisältö käydä huolella läpi, toteaa Mikander.

VTM Pia Mikanderin väitöskirja Westerners and others in Finnish school textbooks perjantaina 28. lokakuuta Helsingin yliopistossa.