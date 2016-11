Keskustan Mikko Kärnä: Suden lopettamiselle oltava samat perusteet Vantaalla ja Posiolla

Kun susia suojellaan, on hyväksyttävä, että niitä on joka puolella Suomea, sanoo Mikko Kärnä.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä kertoo tiedotteessaan olevansa tyytyväinen maa- ja metsätalousministeriön susiasetuksesta, jonka mukaisesti vuosina 2016–2018 saa kaataa enintään 40 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella. Jatkossa susikiintiöön laskettaisiin mukaan myös vahinkoperusteisilla luvilla saatu saalis, poliisin määräyksellä lopetetut sudet ja liikenteessä tai laittomaan metsästykseen kuolleet sudet.

– Linjaus on varsin perusteltu, mutta nyt on tärkeää varmistaa, että susien lopettaminen tapahtuu lähtökohtaisesti vain ja ainoastaan vahinkoperusteisilla luvilla. Tällä varmistetaan, että suurpetojen aiheuttama taakka jakaantuu tasaisesti ympäri koko eteläisimmän Suomen ja myös pääkaupunkiseudulle, jonne susi myös kuuluu.

Kärnä vaatii, että viranomaisten on suhtauduttava susiin ja muihin suurpetoihin samalla tavalla koko maassa.

– Susi on aivan yhtä vaaraton tai vaarallinen riippumatta siitä, kuljeskeleeko se Espoossa vai Posiolla. Otan asian esille poliisiasiain neuvottelukunnassa, jonka varapuheenjohtajana toimin, ja vaadin poliisin susikäytänteiden yhtenäistämistä koko maassa. Tämä tarkoittaa, että suden lopettamiselle on oltava täsmälleen samat perusteet, oli kyse sitten Vantaasta tai Posiosta.

Kansanedustaja pitää erikoisena, että susiongelmaan on havahduttu vasta nyt, kun sudet ovat alkaneet ilmestyä myös pääkaupunkiseudulle.

– Tämä on sitä politiikkaa, jota erityisesti etelästä on vaadittu. Sen kanssa on nyt opittava elämään. Kun susia on haluttu suojella, on niitä oltava jokaisessa Suomen kolkassa eikä pelkästään syrjäseuduilla.