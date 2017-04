SK: Suomalaisvaatimus 1979: BBC-ohjelma 'Karhun naapurissa' olisi pitänyt nimetä 'Ystävän naapuriksi'

Poliittisen historian tutkija Vesa Vares on kirjoittanut Suomen Kuvalehteen BBC:n filmiryhmän vierailusta Suomessa kuvaamassa ohjelmasarjaa The Bear Next Door kesällä 1979.

Vareksen mukaan dokumentin teko ei sujunut kovin hyvin, kun ilmapiiri Suomessa oli jo muutenkin herkkä kaikelle, missä tuntui piilevän ulkopoliittinen vaara.

BBC ei saanut Suomesta yhtään toivomaansa haastattelua: ei presidentiltä, ei ministereiltä eikä puolustusministeriön kansliapäälliköltä Aimo Pajuselta. Suomalaiset vetosivat lyhyeen varoitusaikaan ja juhannukseen. Ulkoministeri Paavo Väyrynen (kesk.) perusteli, ettei haastatteluun ollut mitään "erityistä syytä".

Sotaharjoituksia kuitenkin päästiin seuraamaan. Kameran eteen saatiin EVA:n toimitusjohtaja Max Jakobson, perustuslaillisten Georg C. Ehrnrooth ja eversti Jorma Valo.

Kun ohjelma esitettiin Britanniassa syyskuussa 1979, Moskovassa Pravda paheksui sitä. Suomen televisiossa dokumenttia ei näytetty.

Britannian suurlähetystö kertoi "varsin epäkohteliain sanakääntein suomalaisten yliherkkyydestä". Perusteena oli tapaus, jossa Suomi oli häirinnyt Ruotsin television näkyvyyttä Ahvenanmaalla, koska Ruotsissa esitettiin Alexander Solzenitsynin kirjasta tehty elokuva Ivan Denisovitsin päivä.

Lähetystön muistion otsikkona oli "Kekkonen Caesarina". Lokakuun vallankumousjuhlista Neuvostoliiton suurlähetystössä kertoneen raportin otsikko oli "Kenraalikuvernööri kestitsee".

Presidentti Urho Kekkosen puhetta Paasikivi-seurassa brittilähetystö kuvaili näin:

"Puolusteleva itsensä oikeuttaminen, Neuvostoliitto-pakkomielle, vanhan miehen nautiskeleva jo enemmän kuin puoliksi unohtuneiden asioiden vatvominen, piirteet, jotka ovat levinneet presidentin viime aikojen puheisiin, eivät ole rohkaisevia, kun ajatellaan, että puhuja on ehdolla kuudelle lisävuodelle ilman oikeaa oppositiota". Brittien mukaan suomalaiset ylireagoivat ja tekivät itsestään narrin, kun kyseessä olivat Neuvostoliitto-suhteet.

SK:n mukaan Suomessa oli ehdotettu BBC:n ohjelmasarjan tuottajalle vakavissaan, että ohjelman nimi pitäisi muuttaa "Karhun naapurista" "Ystävän naapuriksi".