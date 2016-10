Puolustusministeri Niinistö: Suomi valmistelee korkean kantaman ohjusten hankintaa

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) vieraili lauantaina MTV:n Uutisextrassa, jossa hän otti kantaa viime päivinä velloneeseen keskusteluun ohjuskokeista, joihin Suomi on osallistunut. Niinistö totesi, ettei juurikaan voi ottaa rikostutkintaan kantaa.

Niinistö kommentoi ohjelmassa puolustusvoimien uusia materiaalihankintoja. Ministerin mukaan Suomi valmistelee uusien korkean kantaman ilmatorjuntaohjusten hankintaa. Hanke on ministerin mukaan kuitenkin vasta selvitysvaiheessa.

– Tässä on paljon muitakin tärkeitä hankkeita sitä ennen, esimerkiksi operatiivinen tykistöhanke pitäisi jo ensi vuoden puolella viedä maaliin, hän toteaa haastattelussa.

Materiaalien hankkiminen ei Niinistön mukaan liity mihinkään ajankohtaisiin tapahtumiin. Hän korostaa, että kyseessä on puolustusvoimien normaali toimintatapa.

– Täysin normaalia pitkällä aikavälillä tehtäviä suunnitelmia, joissa meillä on ollut puutteita. Niitä pyritään tällä vaalikaudella paikkaamaan, Niinistö totesi.

Tulevat ohjukset korvaisivat venäläiset Buk-ohjukset, jotka Suomi on poistanut käytöstä. Vanhentuneet ohjukset on korvattu amerikkalais-norjalaisilla NASAM-ohjuksilla. Kantama uusissa ohjuksissa on kuitenkin aiempia lyhyempi, joten ilmatorjunta korkealla on jäänyt Hornet-hävittäjille.

– On pohdittava millaisia erilaisia malleja valmistajilla on. Eri puolilta on katsottu, kaikkia malleja ei ole vielä edes markkinoilla, Niinistö totesi.

Puolustusselonteon on määrä valmistua viimeistään ensi vuoden alussa. Niinistön mukaan siinä on tarkoitus selvittää, mitä kiristyneelle tilanteelle Suomessa voitaisiin tehdä.

– Tarkastelemme sodan ajan joukkojen määrää, tuliko sen suhteen tehtyä oikeita ratkaisuja. Nyt kun meillä on mahdollisuus oikeuskanslerin tulkinnan jälkeen käyttää varusmiehiä myös vaativimmissa tehtävissä, niin se parantaa valmiuttamme tuhansilla henkilöillä, Niinistö totesi.

Niinistö kommentoi myös mahdollisuutta asettua ehdolle presidentinvaaleissa. Verkkouutiset kertoi asiasta aiemmin tänään. Niinistö totesi harkitsevansa asiaa, samoin kuin monet muut perussuomalaiset potentiaaliset ehdokkaat. Ministeri sanoi myös tasavallan presidentti Sauli Niinistön aikomusten mahdollisesti vaikuttavan asiaan.