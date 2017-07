Heikki Hiilamo MTV:lle: 65 prosentin perintövero vähentäisi eriarvoisuutta

Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo esitti kesäkuussa julkaistussa raportissa, että perintöveroa voisi porrastaa korkeimmillaan 65 prosenttiin eriarvoistumisen vähentämiseksi. Hiilamo perustelee kantaansa MTV:lle.

– Jos on korkeat tuloerot, niin se johtaa myös korkeampiin varallisuuseroihin. Perintövero puuttuu näihin varallisuuseroihin, Hiilamo sanoo Huomenta Suomessa.

Kyse on Hiilamon mukaan mahdollisuuksien tasa-arvosta.

– Jos meillä on hyvin korkeat varallisuuserot ja lasten taustoissa on isoja eroja ja matala verotus, me emme pysty satsaamaan riittävästi koulutukseen. Silloin mahdollisuuksien tasa-arvo ei toteudu, Hiilamo toteaa.