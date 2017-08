Kokoomuksen Jukka Kopra: Maanpuolustusjärjestöjen määrärahat turvattiin budjettiesityksessä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jukka Kopra on tyytyväinen, että valtiovarainministeriön budjettiesityksessä on tällä kertaa huomioitu riittävät määrärahat maanpuolustusjärjestöille.

Kopran mukaan valtiovarainvaliokunta on useasti joutunut lisäämään määrärahat vasta eduskunnassa käsittelyssä.

– Maanpuolustusjärjestöjen riittävä tuki on ollut vuosi toisensa perään valtiovarainvaliokunnan murheenkryyni. Valiokunta on ilmaissut selvän tahtotilan siitä, että määrärahataso vakiinnutetaan nykytasolle, eikä sitä lasketa. Tämä ongelma on vihdoin ja viimein ratkaistu jo budjettiesityksessä – kiitos siitä kuuluu valtiovarainministeri Petteri Orpolle (kok.), Kopra toteaa tiedotteessaan.

Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen esitetään reilun 2 miljoonan euron määrärahatasoa tulevalle vuodelle. Summa vastaa sitä määrärahatasoa, jonka valiokunta lisäsi viime vuonna eduskunnan käsittelyssä. Kopran mukaan tämä antaa työrauhan maanpuolustusjärjestöissä tehtävälle tärkeälle työlle.

– On hyvä, että vuosia jatkunut epävarmuuden tila saadaan viimein päättymään. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnalla on aivan keskeinen merkitys maanpuolustustahdon ja -taitojen ylläpitämisessä. Viimein maanpuolustusjärjestöjen keskeinen rooli on huomioitu myös valtiovarainministeriössä, Kopra tuumaa.

– Suomella on maailman osaavimmat reserviläiset, mutta se ei ole itsestäänselvyys. Maanpuolustusjärjestöt ovat aivan keskeisessä osassa suomalaisen puolustuskyvyn ja reserviläisten osaamisen ylläpitämistä. On tärkeää, että tämän työn jatkuvuus on nyt turvattu.