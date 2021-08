Yle: Pääkaupunkiseutu siirtyy leviämisvaiheeseen

Lähiopetus käynnistyy alueen kouluissa.

Ylen saamien tietojen mukaan pääkaupunkiseutu on siirtymässä koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen, ja lähiopetus käynnistyy alueen kouluissa.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä piti kokouksen tänään tiistaina. Uudenmaan koronakoordinaatioryhmä kokoustaa tällä hetkellä.

Uusia tartuntoja on Suomessa tänään 692, joista 322 on HUSin alueella. Sairaalahoidossa koronaviruksen takia koko maassa on 97. Virus on levinnyt heinäkuussa kiihtyvään tahtiin.