Yle: Koronapassia vailla olevia poistetaan ravintoloista ensi yönä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aluehallintovirasto valvoo muutosta puolenyön jälkeen.

Ensi yönä voimaan astuva koronapassi koskee pääkaupunkiseutua, Varsinais-Suomea ja neljää muuta aluetta, joilla on tällä hetkellä voimassa epidemiarajoituksia. Yritys voi halutessaan ohittaa aukioloa ja asiakasmääriä koskevat rajoitukset vaatimalla asiakkailta passeja.

Ylen mukaan aluehallintovirasto aloittaa muutoksen valvonnan heti ensi yönä. Alkoholihallintayksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen sanoo, että valvonta koskee koronapassia käyttäviä yrityksiä, jotka ovat auki yhden jälkeen lauantaina aamuyöllä.

– Koronapassi tekee sen, että jos passi on käytössä, sääntöjä on vähän ja jos passi ei ole käytössä, niin sääntöjä ja rajoituksia on aika paljon, Lehikoinen toteaa.

Valvojat eivät voi kysyä asiakkailta koronapasseja, joten asia selvitetään ravintoloitsijalta.

– Jos epäilemme, että joltain ei ole kysytty passia, voimme käskeä henkilökunnan tarkastamaan asian. Passittomat täytyy komentaa ulos, Riku-Matti Lehikoinen sanoo.