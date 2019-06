Yle: Hinnat ennätysalhaalla – Tästä syystä kahvi ei halpene Suomessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa kauppa säännöstelee kahvin hintaa.

Kahvin ennätysalhainen maailmanmarkkinahinta ei vaikuta suoraan Suomessa myytävään kahviin, uutisoi Yle.

Syynä Suomessa on kaupan kahville luoma erityisasema. Suomen suurimpien kahvipaahtimoiden Meiran ja Pauligin mukaan kaupat määrittelevät kahvipaketin hinnan.

Keskon osto- ja myyntijohtaja Aki Erkkilän mukaan kahvin hinnoittelussa on keskeisessä roolissa myös kampanjat.

– Merkittävä osa K-ryhmän kokonaismyynnistä tulee kampanjoiden kautta. Kampanjat vaikuttavat siis voimakkaammin todelliseen hintatasoon, jolla kuluttaja ostaa kahvia, sanoo Erkkilä.

Ei kata edes tuotantokustannuksia

Arabica-kahvin maailmanmarkkinahinta on alhaisimmillaan kolmeentoista vuoteen. Hinta on vajonnut niin alas, että osa kahvinviljelijöistä on joutunut vaihtamaan tuottavampaan kasviin. Etelä-Amerikassa se tarkoittaa esimerkiksi kokapensaita tai avokadoa.

– Peruskahvin hinta pörssissä on todella alhainen. Ei se kata edes tuotantokustannuksia, sanoo kahvipaahtimo Meiran myynti- ja markkinointijohtaja Harry Skön.

Syinä raakakahvin matalaan hintaan ovat muun muassa Brasilian ennätyssuuri sato sekä Yhdysvaltain dollarin kurssi suhteessa euroon, sillä kahvin kauppaa käydään dollareissa.