Virolaiskenraali: Venäjä on häviämässä sodan

Hyökkääjällä ei ole Riho Ühtegin mukaan riittävästi joukkoja miehitykseen.

Viron suojeluskuntajärjestön johtajan, prikaatinkenraali Riho Ühtegin mukaan Venäjä on häviämässä sodan Ukrainassa, koska maalla ei ole riittävästi valloitettujen alueiden hallintaan ja miehitykseen soveltuvia joukkoja.

– Jos suunnittelet hyökkäystä toiseen maahan, sen pääkaupunkiin ja tavoittelet neuvottelutilannetta, sinun on pystyttävä myös pitämään aluetta myös hallinnassa. Nyrkkisääntö on, että alueen pitämiseksi vahvuuden on oltava 40-kertainen, Ühtegi sanoo Eesti Ekspressin haastattelussa.

Hänen mukaansa Ukraina on myös antanut arvioitua paremman vastuksen venäläisille. Hyökkäys ei ole sujunut odotusten mukaisesti.

– Venäjä on selvästi nyt häviämässä sodan. Tietenkään Venäjän johto ei ole halukas sitä myöntämään ja (se) venyttää sotaa.

Kenraalin mukaan Venäjä on jo lähettänyt lähes kaikki taisteluihin kynnelle kykenevät joukot Ukrainaan. Venäjän armeija on hänen mukaansa myös isoissa ongelmissa.

– Venäjällä on vakavia logistisia ongelmia. Kalusto on pysäköity tien varteen, koska polttoaine on loppumassa. Miehet valittavat, ettei ruokaa ole.