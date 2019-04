”Varoitus Venäjälle” – USA lähetti kaksi lentotukialusta Välimerelle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Laivasto-osaston vahvuuteen kuuluu 130 lentokonetta ja lähes 10 000 sotilasta.

Yhdysvaltain laivasto on siirtänyt kaksi Nimitz-luokan lentotukialustaan Välimerelle ensi kertaa sitten vuoden 2016. USS Abraham Lincolnin ja USS John C. Stennisin tehtävänä on amerikkalaisen uutiskanava CNN:n mukaan viestittää Venäjälle, että Yhdysvallat ei ole millään tavoin vetäytymässä tältä geopoliittisesti tärkeältä alueelta.

– Mikään potentiaalinen vastustaja ei meitä pidättele. Tuemme amerikkalaisten ja myös liittolaistemme etuja purjehtiessamme maailman merillä, USA:n Euroopan ja Afrikan laivaston komentaja, amiraali James Foggo toteaa.

Jotta Yhdysvaltain laivaston viestin osoite ei jäisi epäselväksi, aluksilla vieraili myös USA:n Moskovan-suurlähettiläs Jon Huntsman.

– Kumpikin Välimerellä nyt operoiva lentotukialus edustaa 100 000 tonnia kansainvälistä diplomatiaa. Diplomaattinen viestintä ja vuoropuhelu yhdistettynä näiden alusten tarjoamaan vahvaan puolustukseen osoittavat Venäjälle, että jos se tavoittelee parempia suhteita USA:n kanssa, sen on lakattava epävakauttamasta valtioita eri puolilla maailmaa, jo Ronald Reaganin presidenttikaudella uransa aloittanut Huntsman sanoo.

Presidentti Donald Trumpin ristiriitaiset lausunnot ovat nostattaneet spekulaatioita USA:n ja sen Nato-liittolaisten välisen suhteen viilenemisestä. Välimerelle saapunut amerikkalaisarmada on Huntsmanin mukaan selvä signaali siitä, että liittosuhde on yhtä luja kuin aina ennenkin.

– Huomio kohdistuu Nato-kumppaneihimme ja sen varmistamiseen, että meillä on asianmukainen viesti heidän vakuuttamisestaan, yhteistoiminnasta ja sitoutumisestamme tälle alueelle, jota Venäjän tietyt toimet ovat merkittävästi hämmentäneet, Huntsman toteaa.

– Me emme ole lähdössä pois. Nato on yhä historian vahvin yhteisen turvallisuuden järjestö, ja me olemme iso osa sitä, hän sanoo.

USA:n kahden Välimerelle lähettämän tukialusryhmän vahvuuteen kuuluu yhteensä kymmenen sota-alusta, 130 lentokonetta ja yli 9 000 laivaston ja merijalkaväen sotilasta.

Venäjälle Syyria-jalansija vuoteen 2092?

Yhdysvaltain lähettämä signaali on noteerattu myös Venäjällä. The Moscow Times -sanomalehti käyttää uutisessaan käsitettä tykkivenediplomatia, jolla on tapana viitata ensimmäistä maailmansotaa edeltäneisiin suurvaltojen voimannäyttöihin.

Lehti muistuttaa länsimaiden syyttäneen Venäjää muun muassa Ukrainaan kohdistuvasta aggressiosta, sekaantumisesta Syyrian sisällissotaan, sotilasneuvonantajien lähettämisestä Venezuelaan ja yrityksistä vaikuttaa eri maissa järjestettyihin vaaleihin.

– Viime viikon lopulla Syyrian presidentti Bashar al-Assad tapasi korkeita venäläisvirkamiehiä Damaskoksessa. Raporttien mukaan osapuolet olisivat pian allekirjoittamassa sopimuksen, jolla Venäjän laivaston läsnäoloa Tartusin satamassa jatkettaisiin vuoteen 2092, lehti kertoo.