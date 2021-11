Valko-Venäjän kerrotaan siirtävän lisäjoukkoja Puolan rajalle

Vahvistamattomien tietojen mukaan Valko-Venäjä siirtää lisäjoukkoja Puolan-vastaiselle rajalle, kertoo Defence Blog.

Tilanne raja-alueella on kireä Valko-Venäjän masinoiman siirtolaiskriisin vuoksi.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu videoita, jotka väitetysti näyttävät suuren Valko-Venäjän asevoimien saattueen kulkevan Grodnon kaupungin läpi. Grodno sijaitsee lähellä puolan ja Liettuan rajaa.

– Silminnäkijät kertovat nähneensä erilaisia sotilasajoneuvoja Grodnossa. Voimme vain olettaa, että rajalle saattaa saapua lisää Valko-Venäjän turvallisuusjoukkoja, kertoo valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova Twitterissä.

Valko-Venäjän puolustusministeriö kertoi perjantaina, että venäläiset laskuvarjojoukot harjoittelevat yhdessä Valko-Venäjän armeijan erikoisjoukkojen kanssa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Tiedotteessa harjoitukset liitetään suoraan Valko-Venäjän rajan tilanteeseen. Ministeriö antaa ymmärtää, että harjoituksissa on kyse Venäjän ja Valko-Venäjän ”unionivaltion” joukkojen valmiuden tarkistamisesta.

Harjoitus järjestetään Hozan alueella vain noin 20 kilometrin päässä Puolan ja noin 10 kilometrin päässä Liettuan rajasta.

YK:n turvallisuusneuvostossa Yhdysvaltain ja Euroopan delegaatiot tuomitsivat torstaina Valko-Venäjän toimet rajakriisissä. Länsimaiden mukaan Valko-Venäjä houkuttelee ihmisiä Lähi-idästä Valko-Venäjälle lähettääkseen heitä suurin joukoin rajan yli EU:n alueelle kostona maalle asetetuista pakotteista.

Siirtolaiset ovat yrittäneet rikkoa rajalla olevan piikkilanka-aidan päästäkseen Puolan puolelle. Puolan rajavartijat ovat pysäyttäneet siirtolaiset ja työntäneet heidät takaisin Valko-Venäjän puolelle. Joidenkin siirtolaisten kuitenkin kerrotaan onnistuneen livahtamaan rajan läpi.

#Belarus is reportedly deploying more military personnel to its border with #Poland . Exact numbers involved in these troops movements are unclear: https://t.co/TKKa5eUNyJ

Witnesses say that they noticed a column of military trucks in Hrodna,which is the closest big city to the border with #Poland (in the area of Bruzgi). We can only assume that more Belarusian security forces might be coming to the border.Similar videos come from different sources pic.twitter.com/D1fiL25p7s

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 11, 2021