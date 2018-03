Venäjän uudet ydinohjukset syöksyivät maahan – USA seurasi salassa

Amerikkalaiset viranomaisläheet epäilevät Venäjän mainostamia uusia superaseita. CNN:n lähteiden mukaan aseet ovat tuskin lähellekään valmiita kentälle. Amerikkalaiset ovat seuranneet salassa venäläisten epäonnisia asekokeita.

Venäjän presidentti Vladimir Putin suitsutti viime viikolla Venäjän parlamentin ylä- ja alahuoneiden jäsenille pitämässään puheessa maansa uusia asejärjestelmiä.

Kenties erikoisin Venäjän presidentin mainitsemista aseista on ydinkäyttöinen risteilyohjus. Yhdysvallat kehitti vastaavaa asetta jo 1950- ja 1960-luvuilla. SLAM-hanke kuopattiin kuitenkin tarpeettomana. Ase olisi levittänyt ympäristöön valtavasti säteilyä eikä sillä ollut mitään käytännön etuja mannertenvälisiin ballistisiin ohjuksiin verrattuna.

Venäjän uusimmista aseista perillä olevan amerikkalaisen viranomaislähteen mukaan venäläisase on kuitenkin todellinen. Se ei tosin vaikuta juuri toimineen.

Lähde kertoo Yhdysvaltojen ”seuranneen joitakin ydinkäyttöisen risteilyohjuksen kokeita ja nähneen niiden kaikkien syöksyvän maahan”.

FOX Newsin viranomaislähteiden mukaan ainakin yksi tällainen ohjus olisi hiljattain syöksynyt maahan jossakin Venäjän arktisilla alueilla.

Mikäli tiedot epäonnistuneista asekokeista pitävät paikkansa, tarkoittaa se mahdollisesti sitä, että Venäjällä on syöksynyt viime aikoina maahan jopa useita ydinreaktorin sisältäviä ohjuksia.

Vladimir Putin korosti puheessaan, että Venäjän uudet aseet on suunnattu Yhdysvaltoja vastaan ja suunniteltu kiertämään amerikkalaisia puolustusjärjestelmiä.

U.S. officials say Russia's nuke powered cruise missile not operational yet, still in 'R&D' phase and has crashed recently in testing in the Arctic, despite claims by Putin today.

