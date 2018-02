Uraäitien verkosto: Perhevapaaudistus ei saa karata kauas

Mothers in Business -yhdistyksen mukaan nykyinen perhevapaajärjestelmä ei vastaa tätä aikaa, eikä mukaile yhteiskunnan tasa-arvotavoitteita

Uraäitien verkosto Mothers in Business (MIB ry) on pettynyt perhevapaauudistuksen kaatumiseen. Yhdistystä ihmetyttää se, että perhevapaauudistuksen kerrotaan kaatuneen kustannussyiden takia.

– Perhevapaauudistus olisi voitu halutessaan toteuttaa kustannusneutraalisti. Mothers in Business on laatinut oman perhevapaamallin, jossa on huomioitu kaikki hallituksen antamat reunaehdot. Malli on kustannusneutraali, verkoston omaa perhevapaatyöryhmää luotsannut Kristiina Paavola toteaa.

Verkosto kannustaa hallitusta tarvittaessa muuttamaan uudistukselle asetettuja reunaehtoja. Paavolan mukaan resurssien jaolla annetaan signaaleja siitä, mikä on tärkeää.

– Tarpeellisiin yhteiskunnallisiin uudistuksiin on aiemmin pystytty osoittamaan rahaa. Hämmästyttää ja ihmetyttää, ettei tätä nähty niin tärkeänä.

Verkoston mukaan perhevapaamallin uudistaminen on ainoa merkittävä tapa naisten työelämäaseman parantamisessa ja tasa-arvon lisäämisessä työmarkkinoilla. Yhdistys näkee isien kiintiön kasvattamisen välttämättömänä, jotta perhevapaiden käyttöä saadaan tasattua.

Perhevapaiden aiheuttamat riskit työuralle ja palkkakehitykselle kohdistuvat naisiin, ja perhevapaiden kustannukset kasautuvat naisvaltaisille aloille.

– Naiset ja äidit kohtaavat syrjintää, epätasa-arvoa ja ennakkoluuloja työmarkkinoilla. Perhevapaajärjestelmän tasa-arvoistaminen on ainoa tehokas keino purkaa sukupuolten välistä epätasa-arvoa työelämässä. Järjestelmät ylläpitävät, mutta toisaalta myös muokkaavat asenteita, edunvalvontavastaava Mirva Niskasaari painottaa.

Niskasaaren mukaan merkittävää perhevapaauudistusta on odotettu pitkään ja tarve sille on verkoston jäsenistön kokemuksen mukaan todellinen.

– Uudistuksen ei saa antaa karata kauas tulevaisuuteen.