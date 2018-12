Tony Blair: Brexitistä tulee uusi kansanäänestys

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britannian entisen pääministerin mukaan toinen kansanäänestys on looginen ratkaisu.

Vuosina 1997-2007 Britannian pääministerinä toiminut työväenpuolueen Tony Blair arvioi, että maan parlamentti tulee lopulta asettumaan toisen kansanäänestyksen järjestämisen kannalle Brexitistä, kertoo The Independent.

”Hallitus on menettänyt aloitekyvyn. Parlamentti on ottanut sen. Me tiedämme Brexitin vaihtoehdot. Parlamentin täytyy valita yksi niistä. Jos parlamentti ei sitä pysty tekemään, niin sen tulee palauttaa päätöksenteko asiasta kansalle”, hän sanoo.

Blairin mukaan on selvää, että kansalaiset eivät päättäneet ensimmäisessä kansanäänestyksessä irtaantua Euroopan unionista ilman sopimusta.

”Nyt tulisi olla valmistautumisen aika. Parlamentille sen varmistamiseksi, että vaihtoehdot voidaan käsitellä järkevällä tavalla, yksi kerrallaan, jotta voidaan päättää halutusta vaihtoehdosta tai kansanäänestyksestä. Euroopalle sen varmistamiseksi, että se on valmis ajattelemaan uudelleen, jos Britannia on valmis ajattelemaan uudelleen.”