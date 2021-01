Tilausasiakirjat kytkevät Vladimir Putinin palatsihankkeeseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kreml on asiakkaana tilauksissa.

Avoimista lähteistä saatavilla olevat asiakirjat tukevat sitä, että Mustanmeren rannalla Gelendzikissä sijaitseva ”Vladimir Putinin palatsi” on todella rakennettu Venäjän presidentin henkilökohtaiseen käyttöön.

Radio Free Europen hankkimien palatsin urakoitsijoiden asiakirjojen perusteella Kreml näyttää olleen hankkeessa asiakkaana. Esimerkiksi palatsin lämmitysjärjestelmän hankkijaksi on merkitty Venäjän presidentinhallinto. Samoin on tehty helikopterikentän varusteiden toimituksessa. Jopa kumimattoja on tilattu ”presidentilliseen residenssiin”.

RFE on löytänyt muitakin paljon puhuvia viitteitä palatsin käyttäjästä. Muun muassa Venäjän valtionjohdon rakennuksiin suojattuja viestintäjärjestelmiä valmistavan Saturn -yhtiön vuoden 2011 vuosikertomuksessa kerrotaan Praskovejevkan kylän alueella sijaitsevassa ”majatalossa” tehdystä urakasta. Myös urakan aika täsmää rakennustöiden kanssa. Putinin palatsi sijaitsee Praskovejevkassa ja siitä on käytetty aiemmin eri yhteyksissä samaa majatalo-termiä. Saturn on tehnyt urakoita asiakirjojen perusteella useissa muissakin Venäjän presidenttiin vuosien varrella liitetyissä vapaa-ajan paikoissa.

Vladimir Putinin Mustanmeren palatsi nousi kansainväliseksi uutiseksi sen jälkeen, kun vangittu venäläinen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi julkaisi yksityiskohtaisen paljastusvideon hankkeesta. Videolla ruoditaan myös presidentin salattua omaisuutta hallinnoivaa lähipiiriä, joka koostuu pitkälti Putinin vanhoista 1980-luvun KGB-tovereista.

Navalnyin videota oli katsottu keskiviikkona iltapäivällä jo yli 95 miljoonaa kertaa.

Vladimir Putin on kiistänyt hänen tai läheistensä omistavan palatsin.