Teuvo Hakkarainen IS:lle: Neuvostoliitossa oli isompi sananvapaus kuin EU:ssa

Mepin mukaan kommunistimaassa ’kaikkea muuta sai’ sanoa, kunhan johtoa ei arvostellut.

Ilta-Sanomat on haastatellut perussuomalaisten europarlamentaarikko Teuvo Hakkaraista. Haastattelussa todetaan, että kollegansa Laura Huhtasaaren tapaan Hakkarainen puhuu Euroopan unionin sijaan paljon ”Eurostoliitosta”.

– Itsenäisyys on mennyt. Sananvapaus on jo mennyt. Se on muurattu samalla lailla kuin Neuvostoliitossa aikanaan. Ehkä siellä oli suurempi sananvapaus aikanaan, Teuvo Hakkarainen sanoo IS:lle.

Hakkaraiselta kysytään, oliko hänen mielestään todella Neuvostoliitossa laajempi sananvapaus kuin tämän päivän Euroopan unionissa.

– Kyllä minä luulen niin. Neuvostoliitossa katsottiin vain, ettei (Leonid) Brezhneviä arvostele. Kaikkea muuta sai. Täällä jos arvostelee, niin lappu tulee käteen niin, että napsahtaa, Hakkarainen vastaa.