Vuonna 2020 koettiin historiallinen talousromahdus. Iso kysymys on, hälveneekö uhka rokoteuutisten myötä.

Aiemmin sanasta corona tuli mieleen meksikolainen olut. Kuluva vuosi on muuttanut sen – ja paljon muutakin. Epidemioita on ollut kivikaudelta saakka, mutta koronaviruksen aiheuttama pandemia on laajuudessaan pahin sataan vuoteen – ja tauti jyllää edelleen. Koronaa seurannut talousshokki on rajuin sitten finanssikriisin. Hidastuminen oli alkanut jo ennen koronaa.