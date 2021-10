Sijoittaja ihmettelee fuusiota – ”Ehkä Li Andersson oli oikeassa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aki Pyysing kirjoittaa ironisessa tekstissään, että Boreon ja Sievin yhdistymisestä löytyy outoja talouslukuja.

Sijoittaja ja pokeriammattilainen Aki Pyysing sanoo ajatelleensa tähän saakka, että vasemmistoliiton tarjoama näkemys ahneista porvareista on epäluotettava kertomus. Pyysing sanoo tuntevansa paljon kapitalisteja ja työläisiä, ja hänen mielestään näistä köyhemmät ovat ahneempia.

– Tähän on olemassa luonnollinen selitys, jonka vihervasemmisto kategorisesti kiistää: Vauraammilla ihmisillä on paremmin varaa olla avokätisempiä ja lojaalimpia. Mutta nyt Preato Capitalin tarjoama fuusiosuhde sai pohdiskelemaan, että kenties Li Andersson on sittenkin oikeassa, Pyysing kirjoittaa Sijoittajatiedossa.

Pyysing on sijoittajille suunnatun keskustelufoorumi Sijoitustiedon perustaja. Hän käsittelee tuoreessa blogissaan kahden sijoitusyhtiön, Sievi Capitalin ja Boreon yhdistymistä. Fuusiosta kerrottiin elokuussa.

Molempien yhtiöiden omistajiin kuuluu Preato Capital. Preato omistaa Sievistä 23 prosenttia ja Boreosta 73 prosenttia. Pyysing kertoo tutkineensa sekä Sievin että Boreon ja talouslukuja ja todenneensa, että uudesta yhtiöstä Sievin pitäisi saada enemmistö. Yhtiöt ovat kuitenkin sopineet, että näin ei tapahdu, vaan päinvastoin Boreo saa uudesta yhtiöstä selvän enemmistön 60 prosenttia.

Pyysing kommentoi vaihtosuhdetta lennokkaasti ja suorastaan alatyylisesti.

– Jos mie olisin Boreo-paidassa källäämässä piensijoittajia, en kyllä oikein ilkeäisi 50 prosenttia vähempää sieviläisille tarjota, vaikka sekin vaihtosuhteena olisi kakkoseen ilman suostumusta painamista.

Pyysing huomauttaa, että Boreon kurssi nousi ennen fuusioilmoitusta 142 prosenttia. Hän pohtii, pitäisikö Finanssivalvonnan tutkia kauppa.

– Savolainen sanoisi, että suattaapi löytyä muitakin kuin vilpittömiä motiiveja osakekauppoihin.

Pyysing sanoo pohtineensa myös kirjoituksen takia mahdollista kunnianloukkaussyytteen uhkaa.

– Vähentääkseni painetta tuleviin oikeustoimiin, en kuitenkaan suoraan väitä, että tässä olisi syyllistytty markkinamanipulointiin. Jokainen tutkiskelkoon kuitenkin tätä kuvaa omassa sydämessään, hän toteaa.