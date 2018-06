Siirtolaisista täysi sota: ”Italia on egoisti ja EU-vastainen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU-päämiesten muuttoliikettä käsittelevän epävirallisen työtapaamisen alla sanasota Italian ja Ranskan välillä on jatkunut. Italia sai kylmää kyytiä myös Espanjalta.

Espanjan sosialistipääministeri Pedro Sanchezin mukaan ”EU:ssa on hallituksia, kuten Italiassa, jotka tekevät EU-vastaista politiikkaa ja joissa kansallinen itsekkyys on laajalle levinnyttä”. Hän viittasi Italian uuden hallituksen tiukentuneeseen politiikkaan siirtolaiskysymyksissä.

Muun muassa Italian sisäministeri, varapääministeri Matteo Salvini on useampaan kertaan toistanut, että ”musiikki siirtolaiskysymyksessä on vaihtunut, ja ettei Italia aio enää olla EU:n pakolaisleiri”. Samoilla linjoilla on ollut toinen varapääministeri ja talouskehitys- sekä työ- ja yhteiskunta-asiain ministeri Luigi Di Maio.

Sanchez tosin myönsi Il Messaggeron mukaan kriisin taustalla olevan osin se, että Italia jätettiin liian kauan lähes yksin vastaamaan siirtolaisten vastaanotosta etenkin Libyasta. Italiaan on tullut Libyan kautta jo puoli miljoonaa maahantulijaa.

Salvini ja Di Maio pillastuivat erityisesti Ranskan presidentti Emmanuel Macronin lausunnoista. Macron sanoi tavatessaan Sanchezin, että ”Italiassa ei ole mitään pakolaiskriisiä, ja joka niin väittää, valehtelee”.

Macronin mukaan on katsottava lukuja. Hän totesi, että maahantulijoiden määrä Italiaan on laskenut vuodessa 80 prosenttia.

– Ongelma on pelolla leikkivien ääriliikkeiden aiheuttama poliittinen kriisi. Populismi on kuin spitaali, Macron sanoi.

– Röyhkeä Macron voi lopettaa loukkausten syytämisen ja osoittaa avokätisyyttä teoilla avaamalla Ranskan satamat pakolaislaivoille, oli Salvinin vastaus.

– Etteikö Italiassa ole pakolaiskriisiä? Entä mitä ovat 650 000 maahantulijaa Libyasta neljän vuoden aikana ja siitä aiheutuneet viiden miljardin euron kulut, hän jatkoi Il Messaggeron mukaan.

Di Maio puolestaan totesi, että ”Macron ei elä todellisuudessa”.

Italian uusi hallitus on muun muassa ilmoittanut karkottavansa maasta 500 000 siellälaittomasti oleskelevaa ulkomaalaista.

Tämän päivän epävirallisesta kokouksesta Brysselissä ei tässä ilmapiirissä odoteta suuria tuloksia.

Suomesta kokoukseen osallistuu pääministeri Juha Sipilä (kesk.). Sipilä ja Saksan liittokansleri Angela Merkel keskustelivat kokouksen tavoitteista puhelimitse lauantaina.

Muuttoliike on esillä myös Eurooppa-neuvostossa ensi viikon torstaina ja perjantaina. Italialaisarvioiden mukaan asiaan ei ole odotettavissa merkittäviä ratkaisuja myöskään Eurooppa-neuvostosta.